(Bild: dpa, Reed Saxon/Symbolbild)

Der Internet-Händler Amazon macht offenbar am 13.10.2017 seine Diskussionsforen dicht. Die Gründe dafür sind unbekannt.

Die Meldung im Amazon-Diskussionforum ist kurz, sehr kurz: "Die Amazon Diskussionsforen werden am 13. Oktober 2017 eingestellt. Amazon bedankt sich für Ihre Beiträge in den Diskussionsforen." Der Post trägt den Hinweis "Amazon offiziell". Ein vergleichbarer Beitrag ist auch auf Amazon.co.uk zu finden. Man darf also davon ausgehen, dass es sich nicht um einen Fake handelt. Fragen von Forenteilnehmern nach dem Grund für diese Maßnahme hat Amazon bislang nicht beantwortet.

In den Diskussionsforen von Amazon können sich Kunden untereinander zu Produkten austauschen sowie Fragen dazu stellen oder Meinungen zu Produkten teilen, die auf der Handelsplattform angeboten werden. (ola)