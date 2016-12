(Bild: Amazon)

Der Online-Einzelhändler erweitert sein Netz an Logistikzentren und rückt dabei in Deutschland nach Norden.

Amazon will in Winsen im Landkreis Harburg sein erstes Verteilzentrum in Norddeutschland bauen. Anfang kommenden Jahres soll der Bau des 64.000 m2 umfassenden Logistikzentrums beginnen, wie Amazon am Dienstag mitteilte. Ende 2017 sollen dann zur Weihnachtssaison die Bestellungen von Kunden aus Winsen verschickt werden.

Im ersten Jahr will Amazon 1000 Mitarbeiter unbefristet einstellen. Am Anfang sucht das Unternehmen vor allem Logistik-Manager, Ingenieure, Personal- und IT-Experten sowie Logistik-Kräfte.

In Logistikzentren vergleichbarer Größe sind laut Amazon nach einigen Jahren etwa 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Das bislang nördlichste Amazon-Logistikzentrum in Deutschland liegt in Brieselang bei Berlin.

Mindestlohn 10,30 Euro

Amazon zahlt nach eigenen Angaben in den Logistikzentren Löhne, die am oberen Ende der branchenüblichen Bezahlung liegen, es seien mindestens 10,30 Euro brutto pro Stunde. Zusätzlich gebe es leistungsbezogene Prämien, eine Sonderzahlung zu Weihnachten, Mitarbeiter-Aktienbeteiligungen, kostenlose Versicherungen, einen Pensionsfonds und Personalrabatte. Das Unternehmen streitet sich mit der Gewerkschaft Verdi, die seit Jahren einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels fordert. Amazon sieht sich als Logistiker und lehnt Verhandlungen ab.

Amazon betreibt momentan in Deutschland neun Logistikzentren, dort arbeiten etwa 11.000 Menschen. Im Oktober wurde bekannt, dass in Dortmund ebenfalls ein neues Logistikzentrum entstehen soll. (anw)