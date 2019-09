Amazons Echo Dot bekommt ein LED-Display

Amazon hat eine Version des Echo Dot mit LED-Display vorgestellt. Der kleine Bildschirm sitzt dezent unter dem seitlichen Textil des Alexa-Lautsprechers und ist laut Amazon in erster Linie dafür gedacht, die Uhrzeit anzuzeigen. Auch Timer und Alarme kann er bei Bedarf darstellen. Nutzer können ihn außerdem so einstellen, dass er die Außentemperatur anzeigt.

Weitere Anwendungen sind für das kleine Display, das seine Helligkeit laut Amazon automatisch an die Lautstärke anpasst, nicht vorgesehen. Der Echo Dot mit LED-Display kostet 70 Euro, ist also 20 Euro teurer als die weiterhin angebotene Standard-Ausführung des Dot.

Echo Flex geht direkt in die Steckdose

Amazons neuer Echo Flex ist die günstigste Variante eines Echo-Lautsprechers. Er kostet 30 Euro. (Bild: Amazon)

Den neuen Echo Dot hat Amazon am Mittwoch auf einem Event in Seattle vorgestellt. Dort zeigte das Unternehmen auch eine komplett neue Variante von Alexa-Lautsprechern: Der Echo Flex ist die neue Minimalvariante im Echo-Sortiment von Amazon. Er kostet 30 Euro und wird im Gegensatz zu anderen Alexa-Lautsprechern direkt, also ohne Kabel, in die Steckdose gestöpselt.

Praktisch ist das für Nutzer, die Kabelsalat vermeiden wollen. Laut Amazon eignet sich der Echo Flex damit zum Beispiel für den Flur oder das Badezimmer. Dank der integrierten USB-Büchse können weitere Elektro-Geräte über den Echo Flex an den Strom angeschlossen werden. So lässt sich beispielsweise das Handy auch dann aufladen, wenn der Flex die Steckdose belegt.

Neue Echo-Auflage mit besserem Sound

In Seattle hat Amazon außerdem eine Neuauflage des Echo-Standardmodells angekündigt, die den bisherigen Echo wohl ablösen soll. Neben optischen Anpassungen will Amazon auch den Sound des Echo verbessert haben: Der Bass soll stärker, Höhen und Mitten klarer ausfallen. Der neue Amazon Echo kostet wie das vorherige Modell 100 Euro. Alle drei neuen Echo-Lautsprecher können bei Amazon bereits bestellt werden. Wann genau sie geliefert werden, ist aber noch offen. (dahe)