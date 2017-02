(Bild: Amazon)

Amazon Prime Video ist der erste Video-Streaming-Service, der eine deutsche Serie in mehr als 200 Ländern und Territorien startet. Ab Mitte März steht die Serie mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle zum Abruf bereit.

Die am 17. März startende Thriller-Serie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer wird nicht nur in Deutschland und Österreich starten, sondern zusätzlich in über 200 Ländern und Territorien auf sechs Kontinenten. Das teilte Amazon nun mit.

Keine andere deutsche Serie war bisher in so vielen Ländern rund um den Globus zu sehen. Alle sechs Episoden der Serie werden in englischer, französischer, italienischer und spanischer Synchronfassung verfügbar sein. Zusätzlich bietet Amazon Untertitel auf Portugiesisch, Hindi und Japanisch an. "Wir wollten mit You Are Wanted eine deutsche Serie schaffen, die genauso ein internationales Publikum anspricht", so Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer in der offiziellen Pressemitteilung.

Exklusive auf Amazon Prime Video

Prime Video ist in Deutschland, Österreich, Belgien, Kanada, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Spanien, Großbritannien und den USA Teil des kostenpflichtigen Amazon Prime-Abos. In Deutschland kostet dieses mittlerweile 69 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat. Prime-Mitglieder können die Serie exklusiv über ihre Amazon Prime Video App auf ihrem Smart-TV, mobilen Endgeräten, Fire TV oder online sehen. Alle Folgen stehen zum Download und Offline-Sehen auf mobilen Geräten zur Verfügung.

In You Are Wanted wird der junge Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) laut Amazon "brutal aus seinem Alltag gerissen, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben". You Are Wanted wurde produziert von Pantaleon Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH. Schweighöfer ist auch einer der Produzenten der Serie und schrieb am Drehbuch mit.