Amiga34 – Zwei Tage rund um den Kultcomputer

Der Amiga zieht noch immer! Davon konnten sich vergangenes Wochenende die Besucher der Amiga34 im Landestheater in Neuss überzeugen. Während die Vorgänger lediglich einen Tag dauerten, lief die Messe diesmal über zwei Tage. Offenbar mit Erfolg: Am Sonntag waren nur noch Restkarten erhältlich, während am Samstag die Veranstaltung restlos ausverkauft war. Insgesamt lockte die Veranstaltung mehrere Hundert Amiga-Fans nach Neuss.

33 professionelle Aussteller aus ganz Europa und 14 User2User-Stände gaben der Amiga34 ein Messefeeling, wie man sie aus den 90er-Jahren kannte. 30 eng getaktete und auf einer Bühne vorgetragene Fachvorträge ergänzten die Veranstaltung.

Amiga34 - zwei Tage Retro pur.

FPGA-Hardware für die Zukunft

An spannender Soft- und Hardware herrschte kein Mangel. Ein Messehighlight war der Vampire V4, ein Stand-Alone-Amiga auf FPGA-Basis mit 512 Megabyte Speicher und selbstentwickelten 68080er Softcore. Das System ist nochmal eine ganze Ecke schneller, als die schnellsten Amigas mit 68060er-Turbokarten. Damit lassen sich selbst Videos ohne Geschwindigkeitsverluste abspielen. Zur Messe hatte die Firma Apollo zwei Dutzend Systeme für 549 Euro mitgebracht, die innerhalb von Minuten vergriffen waren.

Unter dem Markennamen V2 zeigte Apollo zudem Turbokarten für Amiga 500 und 600 mit ähnlich großen Geschwindigkeitsvorteilen. Eine weitere spannende Erweiterung der Messe war die ZZ9000-Grafikkarte der Firma mnt für Amigas mit Zorro-II- oder Zorro III-Steckplatz für 329 Euro. Nicht nur ist mit dieser Karte prinzipiell Full-HD-Auflösung möglich, mit 1GB DDR3-Speicher, HDMI-Anschluss und einem Anschluss für Ethernet wird der Amiga weiter aufgewertet, wobei einige Features der Karte noch in Entwicklung sind.

Amiga – runderneuert

Ebenfalls eine beeindruckende Vorstellung stellte die Warp560 dar, eine 68060-Turbokarte für den Amiga 500. Oder das Checkmate A1500-Gehäuse, das Imica Ltd. vorstellte: Damit kann man seinen Amiga 500/600/1200 in einem formschönen, an das Amiga 3000 inspiriertem Desktop-Gehäuse unterbringen. Überhaupt war neue Hardware ein Thema. Da die Amigas langsam aber sicher die 30 überschreiten nimmt die Hardwareinstandhaltung einen immer größeren Raum ein. Und hier waren von überholten Amigas bis hin zu neu erstellten Replica-Mainboards verschiedener Modelle verschiedene Angebote ausgestellt, um den Amiga zukunftsfähig zu gestalten.

Aber auch in Bezug auf die Software gab es viele Neuerungen: Hyperion stellte etwas zurückhaltend eine Betaversion des des AmigaOS 3.2 vor. Eine Weiterentwicklung der Version 3.1.4., die vor einigen Monaten vorgestellt wurde und die für Streit mit Cloanto sorgte. Fans der Next-Gen-Amigas durften sich ebenfalls freuen: Für Amiga OS4 wurde die Beta-Version einer LibreOffice-Umsetzung gezeigt und MorphOS erstmals in einer lauffähigen Version auf einem AMD64-PC-System.

Spiele gut und neu aufgelegt

Neue Spiele gab es ebenfalls: Anspielen ließ sich etwa Reshoot-R, ein bunter und fesselnder Horizontalshooter von Amiga-Joker-Redakteur und Spieleschreiber Richard Löwenstein, exklusiv für AGA-Amigas. Er zeigte zudem eine erste Betaversion eines Vertikalshooters Reshoot Proxima III, die schon sehr ordentlich aussah. Während die Reshoot-Teile modern aussahen, ging Sunlight-Games mit Gold Rush! einen ganz anderen Weg: hier wurde ein Sierra-Orginalspiel von 1989 neu aufgelegt und mit einer aufwändigen Verpackung und vielen Goodies verkauft, unter anderem mit dem PC-Remake von 2014.

Neben diesen Neuerungen konnte der interessierte Besucher diverse Orginalhardware, klassische Spiele und viel Amiga-Literatur erwerben. Ein Community-Award wurde auch verliehen: den ersten Platz erreichte das Apollo-Team für seine Vampire-Beschleunigerhardware. Auf Rang zwei wurde Bert "Wepl" Jahn gewählt für WHD-Load: Ein Softwarepaket, das es ermöglicht, Amigaspiele kompatibel und festplattentauglich zu machen. Den dritten Platz holte sich Checkmate mit dem A1500-Gehäuse.

Amiga-Musik-Guru Chris Hülsbeck stellt am Keyboard Amiga-Guru Dave Haynie seine neuen Melodien vor.

Hülsbeck trifft Haynie

Amiga-Entwicklergrößen waren auch zugegen: ob Chris Hülsbeck – der Musikguru, der für die Musik in vielen Amiga-Klassikern z. B. Giana Sisters, Katakis, den Turrican- und Monkey-Island-Teilen verantwortlich war, oder Dave Haynie, Entwickler späterer Amiga-Modelle wie A3000 und bis zuletzt Commodore verbunden. Am Sonntag spielten die beiden spontan mit Patrick Nevian zusammen "to the Mountaintop" von Chris Hülsbecks Patreon-Projekt gespielt:

Chris Hülsbeck (links) und Dave Haynie (Gitarre) und Patrick Nevian (Keyboard)spielen auf der Amiga34

Der Organisator Markus Tillmann, der diese Art der Veranstaltung bereits zum dritten Mal durchführte zeigte sich jedenfalls sehr zufrieden: Viele freiwillige Helfer sorgten mit Tatendrang für einen reibungslosen Ablauf der nicht anspruchslosen Veranstaltung. Der Zeitplan und die Technik funktionierten, die Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern seien sehr positiv. Auch seine Bedenken, ob das Dargebotene für die 2-Tages-Besucher ausreiche, sei so zerstreut worden.

Ohne ihn ging nichts: Organisator Markus Tillman (Bildmitte)

Wenn er in Zukunft auch weiterhin auf seine Helferbasis zurückgreifen könne, habe er jedenfalls keine Problem, eine nächste Ausstellung zu organisieren. Ob es bereits eine Amiga35 in einem Jahr oder erst eine Amiga36 wird, sei aber noch völlig offen.

