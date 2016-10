(Bild: Amnesty International)

In einem Messenger-Datenschutzcheck von Amnesty International schneiden neben einem chinesischen Anbieter und Blackberry auch Snapchat und die Microsoft-Tochter Skype schlecht ab. Manko ist die fehlende durchgängige Verschlüsselung.

IT-Firmen wie Snapchat oder Skype-Inhaber Microsoft haben es bislang verabsäumt, "grundlegende Datenschutzvorkehrungen in ihre Instant-Messaging-Diensten einzubauen". Damit gefährdeten sie die Menschenrechte ihrer Nutzer. Zu diesem scharfen Urteil kommt Amnesty International in einem jüngst veröffentlichten Privatsphären-Check der Betreiber der elf weltweit populärsten Chat-Programme. Schlechter als die beiden US-Dienste schneiden in der Rangliste nur Blackberry und das chinesische Unternehmen Tencent ab. Dem gehören die beiden meistgenutzten Apps für Sofortnachrichten im Reich der Mitte, WeChat und QQ.

Abzug für fehlende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Zu dem schlechten Ergebnis für die beiden US-Anbieter führt vor allem die Tatsache, dass Snapchat und Skype nach wie vor keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchführen. Microsoft mache sich prinzipiell zwar in hohem Maße für den Menschenrechtsschutz stark, schreibt die Organisation. Skype sei aber seit Jahren ein ausgemachtes Ziel staatlicher Überwachung und es sei daher unverständlich, dass die übertragenen Daten nur schwach verschlüsselt würden.

Die Snapchat-Anwendung sei zwar an sich vergleichsweise datenschutzfreundlich, die "verschwindenden" Botschaften könnten Nutzern jedoch ein "falsches Gefühl der Privatheit" vermitteln. Die dahinter stehende Firma informiere die Anwender zudem nicht ausreichend darüber, wie sie mit Gefahren für ihre Rechte umgehe. Angeführt wird die Liste dagegen von Facebook mit WhatsApp und dem eigenen Messenger. Bei der ersten Anwendung lobt die Menschenrechtsorganisation, dass diese die einzige der untersuchten sei, die Nutzer ausdrücklich warne, wenn eine Nachricht nicht durchgehend verschlüsselt werden könne. Unerwähnt bleibt dagegen, dass Facebook WhatsApp mittlerweile in sein Datenimperium einbezogen hat. Der Messenger erhält weniger gute Noten, da er nicht standardmäßig Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Nutzer-Vertrauen rechtfertigen

Den zweiten Platz teilen sich Apple mit iMessage sowie Facetime und Telegram. Google folgt mit Allo, Duo und Hangouts auf Rang drei. Eine durchgängige Kryptolösung sei dort nur optional beziehungsweise gar nicht gegeben, zieht Amnesty hier Punkte ab. Generell warnt die Organisation, dass viele Nutzer über Messenger-Apps sehr intime Details aus ihrem persönlichen Leben austauschen und das damit verknüpfte Vertrauen in die Anbieter von diesen teils verspielt werde. Gefährdet seien so vor allem junge Power-User, Aktivisten und Journalisten. Eine immer wieder aktualisierte Sicherheitsprüfung von Chat-Programmen führt auch die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) durch. (mho)