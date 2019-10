Analogue Pocket: Handheld spielt Game-Boy-Spiele auf HD-Display

Der US-Hersteller Analogue hat mit Pocket eine Handheld-Konsole vorgestellt. die unter anderem Game-Boy-Spiele wiedergeben kann. Der Analogue Pocket spielt Titel über Original-Cartridges ab, anstatt sie zu emulieren. Das Gerät ist also in erster Linie für Nutzer spannend, die ihre Spiele-Sammlung noch nicht aussortiert haben. Pocket unterstützt alle Spiele von Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance. Außerdem arbeitet Analogue an Adaptern, mit denen etwa Spiele von Game Gear, Neo Geo Pocket Color und Atari Lynx kompatibel werden.

Der Formfaktor des Analogue Pocket erinnert an den "echten" Game Boy: Es gibt ein Steuerkreuz und vier Spiel- sowie ein paar Funktionsbuttons. Der LC-Bildschirm nimmt ungefähr die Hälfte des Geräts ein. Er ist laut Analogue 3,5 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1600 × 1440 Pixeln – das entspricht einer gigantischen Pixeldichte von 615 ppi. Ob eine so hohe Auflösung bei pixeligen Game-Boy-Spielen vorteilhaft ist, ist fraglich. Auf dem Analogue Pocket laufen aber auch andere Anwendungen, vorinstalliert ist zum Beispiel ein Synthesizer. Analogue hofft außerdem darauf, dass unabhängige Entwickler weitere Programme für den Analogue Pocket entwickeln.

HDMI-Dock für den TV

Analogue selbst arbeitet noch an einem HDMI-Dock, mit dem man den Pocket an einen Fernseher anschließen kann. Möglich ist das zum Beispiel auch bei Nintendos Switch-Konsole. Steckt der Pocket im Dock, können Spiele via Bluetooth-Gamepad am TV gespielt werden. Das Dock hat außerdem zwei USB-Slots, über die auch kabelgebundene Controller angeschlossen werden können.

Der Analogue Pocket wird von einem Akku mit Strom versorgt, dessen Kapazität der Hersteller nicht nennt. Wie lange die Handheld-Konsole mit ihrem hochauflösenden Display durchhält, ist noch unklar. Der Akku lässt sich per USB-C aufladen. Ton gibt der Pocket entweder über zwei Stereo-Lautsprecher oder über die Klinkenbuchse für Kopfhörer aus. Außerdem besitzt der Pocket einen MicroSD-Slot.

Für den Pocket will Hersteller Analogue 200 US-Dollar haben, der Preis des separat verkauften Docks steht noch nicht fest. Bisher ist Pocket nicht für Deutschland angekündigt. Frühere Konsolenmodelle von Analogue kann man in Deutschland nicht direkt kaufen, aber direkt von Analogue nach Deutschland liefern lassen. Dafür berechnet Analogue eine Versandgebühr von 50 US-Dollar. (dahe)