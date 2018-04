Das Galaxy Note 8 bekommt jetzt auch in Deutschland das Update auf Android 8.0 Oreo.

Samsung versorgt das Galaxy Note 8 nun auch in Deutschland mit einem Update auf Android 8 Oreo – über einen Monat nach dem Start in Frankreich. HMD Global beginnt derweil mit dem Rollout für das Nokia 3.

Besitzer eines Galaxy Note 8 von Samsung oder eines Nokia 3 können bald das Update auf Android 8 Oreo herunterladen. Auf dem Note 8 der Redaktion ist die frische Android-Version mittlerweile gelandet – über einen Monat, nachdem der Rollout in Frankreich gestartet ist. Die Änderungen sind subtil und entsprechen dem Update des Galaxy S8 auf Android 8. Dazu gehören eine verbesserte Tastatur mit schnellem Zugang zu gifs, bessere Akkulaufzeit und Unterstützung für die Bluetooth-Codecs LDAC und AAC. Den kompletten Changelog des Android-8-Updates für das Galaxy Note 8 dokumentiert Samsung.

Das Update auf Android 8.0 Oreo für das Nokia 3 hat der Produktmanager von HMD Global auf Twitter angekündigt. Auf dem Redaktionsgerät ist es noch nicht eingetroffen. Bis die Datei auf allen Geräten ankommt, könnten noch einige Tage vergehen.

You asked, we listened. Android 8.0 Oreo™ drops for #Nokia3 today. pic.twitter.com/8aci6KC1JV