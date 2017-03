Der erweiterte Verify-Apps-Schutz soll Android-Nutzer effektiver vor Chamois-Apps warnen, die Kriminelle für Klickbetrug einsetzen.

Google ist eigenen Angaben zufolge ein entscheidener Schlag gegen das betrügerische Android-Werbenetzwerk Chamois gelungen. Dabei soll es sich bisher um das größte seiner Art im Android-Universum handeln.

Verschiedenen Chamois-Apps außerhalb von Google Play dient das Netzwerk als Basis für Klick- und Telefonbetrug, führen Sicherheitsforscher von Google aus. Derartige Apps sollen etwa mit Werbe-Pop-Ups nerven und im Hintergrund weitere Apps installieren. So streichen die Hintermänner Provisionen ein.



Ab sofort soll die Android-Funktion Verify Apps derartige Anwendungen erkennen. Das soll zum einen in Form einer Warnung vor einer Installation geschehen. Darüber hinaus taucht auch ein Hinweis auf, wenn sich eine entsprechende Apps bereits auf ein Gerät geschlichen hat. In diesem Fall sollen Opfer ein Angebot zur Deinstallation bekommen. Das ist Google zufolge hilfreich, da Chamois-Apps zum Teil gar nicht sichtbar auf infizierten Geräten auftauchen, was ein Entfernen schwieriger macht.



Gut getarnt



Googles Sicherheitsforscher berichten, dass es anfangs kniffelig war, die Apps zu identifizieren: So kommen etwa verschiedene Dateiformate als quasi schützende Schichten zum Einsatz, um den Malware-Kern einzuhüllen. Zudem sollen die Apps ihren Code und Konfigurationen verschlüsseln.

