Android One: Nokia 5.1 jetzt in Schwarz und Blau erhältlich

Das Nokia 5.1 ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Hersteller HMD Global bringt das bereits im Mai vorgestellte Einsteiger-Smartphone in der Variante mit 2 GByte Arbeitsspeicher und 16 GByte Speicherplatz auf den Markt und ruft dafür 209 Euro auf. Das Nokia 5.1 ist der Nachfolger des Nokia 5, mit dem HMD der Marke Nokia auf dem MWC 2017 ein Comeback beschert hatte. Es ist aber nicht zu verwechseln mit dem kürzlich vorgestellten Nokia 5.1 Plus, das bisher nicht für den deutschen Markt vorgesehen ist.

Das Nokia 5.1 hat HMD Global im Vergleich zum Vorgänger deutlich aufgewertet. Es kommt nun mit einem größeren Bildschirm (5,5 Zoll) und höherer Auflösung (2160 × 1080 Pixel). Dank 2:1-Format (alias 18:9) fällt das Gehäuse trotzdem 2 Millimeter schmaler aus. Der Fingerabdruckscanner ist auf die Rückseite unter die 16-Megapixel-Kamera gewandert. In dieser Preisklasse noch nicht selbstverständlich ist der NFC-Chip, mit das Nokia 5.1 auch kontaktloses Bezahlen ermöglicht.

In Deutschland sind zunächst die Farben Schwarz und Blau erhältlich. (Bild: HMD Global)

Neues Herz und Android Pie

Neu ist auch der MediaTek-Prozessor Helio P18, dessen acht Kerne mit 2 GHz schneller getaktet sind. Bei dem in Deutschland angebotenen Modell kann der Prozessor auf 2 GByte Arbeitsspeicher zugreifen, für Daten stehen 16 GByte interner Speicher zur Verfügung. Das Nokia 5.1 wird mit Android 8 (Oreo) ausgeliefert. Im Rahmen des “Android One”-Programms wird das Smartphone auch ein Update auf Android 9 (Pie) sowie drei Jahre lang die monatlichen Sicherheitsupdates erhalten.

„Das Nokia 5 war in Deutschland eines unserer beliebtesten Modelle in dieser Preisklasse und wir sind überzeugt, dass die neuen Verbesserungen bei unseren Fans sehr gut ankommen werden”, sagte Sebastian Ulrich von HMD Global. In Deutschland ist das Nokia 5.1 zunächst in den Farben Schwarz und Blau erhältlich. Zu einem “späteren Zeitpunkt” soll auch die kupferfarbene Variante in den Handel kommen, dann ebenfalls in der Ausstattung mit 2/16 GByte. Die zweite vorgestellte Variante mit 3 GByte RAM und 32 GByte wird es in Deutschland nicht geben.

Nokia 5.1 (Deutschland) Betriebssystem Android 8 (Oreo), Android One Prozessor / Kerne Mediatek 6755S Octa-Core 2.0 GHz Arbeitsspeicher 2 GB Flash-Speicher 16 GB Wechselspeicher / max. microSD bis 128 GB (eigener Slot) Display 5,5“ IPS LCD 18:9 Auflösung (ppi) 2160×1080 (439 ppi) SIM 2× Nano SIM LTE / UMTS LTE Cat 4 bis 150 Mbit/s WLAN 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2 Navigation GPS, A-GPS, Glonass USB-Anschluss Micro USB 2.0 Akkukapazität 2970 mAh Hauptkamera 16 MP Frontkamera 8 MP Abmessungen (H × B × T) 151×71×8,3mm Sonstiges 3,5mm Audio, NFC, Fingerabdrucksensor Farbvarianten Schwarz, Blau (Kupfer) Preis (UVP) 209 € Erhältlich ab Ende August 2018

(vbr)