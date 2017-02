(Bild: dpa, Andrea Warnecke)

In der monatlichen Statistik zur Android-Versionsverteilung legen die aktuellen Versionen nur langsam zu, während erst jetzt Android 5.1 zu schrumpfen beginnt.

Der Anteil der Android-Geräte mit den Versionen 7.1 und 7.0 ist im Februar von 0,7 auf 1,2 Prozent gestiegen, wie aus Googles monatlicher Statistik hervor geht – vier Monate nach dem ersten Auftauchen immer noch sehr wenig. Android 6 stieg leicht von 29.6 auf 30.7 Prozent und ist nun außer den neueren Versionen die einzige, deren Verteilung zunimmt.





Bild: Android Dashboards Android 5.1, zum ersten Mal im April 2015 aufgeführt, geht nun erstmals zurück von 23,3 auf 23,1 Prozent. Damit halten die beiden 5.x-Versionen – 5.0 sinkt schon seit März vorigem Jahres – zusammen 32,9 Prozent. Somit sind die Android-4.x-Versionen mit 34,2 Prozent weiterhin die am stärksten vertretenen, und das seit Mai 2013, wo sie Android 2.x überholt hatten.

Fast die Hälfte der Smartphones sind groß

Bei der Größenverteilung tat sich wenig, ganz leicht haben die großen Smartphones (normal-xhdpi, -xxhdpi) von zusammen 48 auf 48,8 Prozent zugenommen. Tablets sanken von 11,2 auf 10,6 Prozent.

Google erfasst in der Statistik alle Geräte, die in den vorigen sieben Tagen den Play Store besucht haben. Es fehlen damit viele in China betriebene Geräte, Geräte mit Custom ROMs explizit ohne Google-Zugang sowie Geräte mit Android-Varianten etwa von Amazon.

