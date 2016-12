(Bild: cronologics.com)

Ein von drei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründetes Unternehmen wird übernommen – von Google.

In die Entwicklung des Smartwatch-Betriebssystems Android Wear kommt offenbar Bewegung. Google hat das Softwareunternehmen Cronologics übernommen, das sich auf die Entwicklung von Software für die Computeruhren spezialisiert hat. Der Preis der Übernahme geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Cronologics wurde 2014 von drei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet, die nun also zu ihrer Mutter zurückkehren. Das Unternehmen hat die Software zur Smartwatch CoWatch beigesteuert, die auch Amazons Spracherkennung Alexa enthält. Nun wollen sich die ehemaligen Cronies – wie sie sich nennen – Android Wear widmen. Das Betriebssystem steckt unter anderem in Motorolas Moto 360 und in der G Watch von LG. (anw)