Der Sportschuh-Hersteller New Balance hat eine Android-Wear-Smartwatch mit Intel-Prozessor vorgestellt.



Die RunIQ von New Balance läuft mit Android Wear und hat einen optischen Pulsmesser.

Bild: Intel In Las Vegas zeigt Intel die zusammen mit dem Sportschuh-Hersteller New Balance entwickelte Smartwatch RunIQ. Anders als die meisten Uhren mit Android-Wear nutzt sie keine Snapdragon-CPU von Qualcomm, sondern den Intel-Atom-Prozessor Z34XX. Das soll der Laufzeit zugutekommen: Mit einer Akkuladung soll die Uhr satte 24 Stunden durchhalten.

Wie schon der Name vermuten lässt, ist die RunIQ auf die Bedürfnisse von Sportlern und Läufern zugeschnitten. So enthält sie einen optischen Pulssensor und synchronisiert Läufe auf Wunsch automatisch mit dem Fitness-Tracking-Portal Strava. Bei kontinuierlicher Pulsmessung soll der Akku fünf Stunden durchhalten. Zudem stattet New Balance die RunIQ mit einem GPS-Sensor aus, damit sie beim Laufen autark ohne Smartphone arbeiten kann. Für diesen Zweck lassen sich auch drei der vier GByte Arbeitsspeicher mit Musik befüllen; diese streamt die Uhr beim Joggen direkt an gekoppelte Bluetooth-Kopfhörer.

Die RunIQ hat auf Sport zugeschnittene digitale Zifferblätter.



Das runde OLED-Display hat einen Durchmesser von 1,39 Zoll (3,5 Zentimeter) und dürfte wie bei den Uhren der Konkurrenz mit 320 × 320 Pixeln auflösen. In den USA soll die RunIQ ab dem ersten Februar für 300 US-Dollar erhältlich sein. Laut Intel kommt sie auch in Deutschland auf den Markt. Der Preis wird hier vermutlich bei rund 300 Euro liegen. (spo)