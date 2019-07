Android: Word erreicht eine Milliarde Installationen

Microsoft hat Grund zum Feiern: Die Android-Version von Word erreichte laut dem Google Play Store mehr als eine Milliarde Installationen. Nur wenige Apps haben diesen Meilenstein erreicht, darunter Schwergewichte wie die Facebook-App sowie einige Google-Dienste. Auch die anderen Microsoft-Apps schlagen sich sehr gut – Excel, OneNote, OneDrive und PowerPoint zählen je mindestens 500 Millionen Installationen. Nur Outlook für Android hinkt mit 100 Millionen etwas hinterher.

Die hohen Zahlen kommen allerdings auch durch Partnerschaften mit Samsung und anderen Smartphone-Herstellern zustande, auf dessen Geräten Word und andere Microsoft-Apps vorinstalliert sind. Viele der Apps seien daher wahrscheinlich nie geöffnet worden, bemerkt Android Police. Laut dem Portal war Word die erste Microsoft-App (Skype ausgenommen), die 500 Millionen Installationen erreichte und hinter sich ließ. Ein Jahr später knackte Word nun den nächsten wichtigen Meilenstein.

Die Microsoft-Office-Apps für Android-Smartphones waren 2015 auf den Markt gekommen: Im Mai konnten die Nutzer die ersten Vorabversionen ausprobieren, im Juni erschienen dann die finalen Fassungen von Word, Excel und PowerPoint. Ärgster Konkurrent auf Mobilgeräten ist Google mit seinem Online-Office-Paket samt Docs, Sheets, Slides und Forms.

Windows vs. iOS vs. Android

Vor einigen Wochen merkte Bill Gates in einem Interview an, dass es "der größte Fehler jemals" gewesen sei, den Einstieg in die Mobil-Welt zu verpassen. Es gebe nur Platz für einen iOS-Konkurrenten – und der hätte Microsoft heißen müssen. Heute ist Android quasi das Windows der Mobilwelt, während Windows Phone gescheitert ist. Immerhin laufen die Android-Apps von Office sehr erfolgreich; ein kleiner Trost für Microsoft. (dbe)