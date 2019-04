Angry Birds AR: Schweine und Vögel im Physik-Sandkasten

Das vor knapp 10 Jahren erschienene Angry Birds war eines der ersten Smartphone-Spiele, das massenweise Spieler in seinen Bann zog – einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern. Nach etlichen Nachfolgern mit teils namhaften Lizenzen (Star Wars, Transformers) und Ausflügen in andere Genres wie Autorennen und RPG besinnt sich der vor kurzem erschienene Sproß Isle of Pigs wieder auf das Grundprinzip: Man zerlegt mit einer vorgegebenen Anzahl an Vögeln ein von Schweinen bewohntes Gebäude.

Statt eines zweidimensionalen Levels hat man neuerdings aber ein 3D-Gebäude vor sich – und zwar buchstäblich: Isle of Pigs ist ein AR-Spiel, welches den Level in das von der Kamera aufgenommene Bild der echten Umgebung projiziert. Dadurch kann man um die Gebäude herumgehen, um die Struktur gezielt auf Schwachpunkte zu untersuchen oder versteckte goldene Eier zu finden, die Extrapunkte geben. Putzig: Die verbliebenen Vögel warten auf dem Boden und folgen dem Spieler, wenn er seine Position verändert; nach eine guten Treffer bekommt man durchaus auch mal ein Thumbs-Up.

Angry Birds statt Mittagessen. (Quelle: Resolution Games)

Ausprobiert

Die Gebäude stürzen nach Treffern physikalisch korrekt in sich zusammen – zumindest meistens: Im Kurztest schwebten bei anhaltenden High-Score-Versuchen mitunter Kisten in der Luft, bevor sie abstürzten. Ebenso kam es dabei mitunter vor, dass die Bildrate absackte. Das Testgerät, ein iPhone X, wurde beim Zocken gut warm, weshalb die Aussetzer auf eine Drosselung des SoCs zurückzuführen sein könnten. Der hohe Energieverbrauch macht sich auch beim rapide abnehmenden Akkustand bemerkbar: Pro Spielminute muss man mit einem Akkuprozent weniger rechnen.

Technisch setzt Angry Birds AR: Isle of Pigs auf Apples ARKit, weshalb es aktuell nur für iOS-Geräte verfügbar ist. Das Spiel kostet nichts, blendet alle paar Level allerdings unabdingbar Videowerbung ein. In-App-Käufe sind nicht vorgesehen. Ob es auch eine Umsetzung für ARCore-fähige Android-Smartphones geben wird, ist derzeit unklar. Mit Angry Birds VR: Isle of Pigs existiert bereits ein kostenpflichtiger PC-Ableger mit identischen Levels; zum Spielen ist eine VR-Brille Pflicht. (mue)