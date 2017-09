Rovio will an der Börse abheben. (Bild: rovio.com)

Der Ausgabepreis für die Aktie wurde bei 11,50 Euro festgesetzt und damit am oberen Ende der zuvor vorgegebenen Spanne.

Rovio, Erfinder der "Angry Birds", geht mit einem Marktwert von knapp 900 Millionen Euro an die Börse. Der Ausgabepreis für die Aktie wurde bei 11,50 Euro festgesetzt und damit am oberen Ende der zuvor vorgegebenen Spanne, wie die finnische Firma mitteilte. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 896 Millionen Euro. Das liegt allerdings deutlich unter den 2 Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro), von denen zuvor in Medienberichten die Rede war.

Bei der Platzierung an der Börse in Helsinki machen vor allem bisherige Anteilseigner Kasse, über eine Kapitalerhöhung fließen dem Spieleentwickler selbst rund 30 Millionen Euro zu. Das Geld soll zum Ausbau des Geschäfts und zur Rückzahlung der Schulden verwendet werden.

Halbe Milliarde Euro Volumen

An die Börse kommt mehr als die Hälfte der Rovio-Anteile. Insgesamt wird die Platzierung ein Volumen von fast einer halben Milliarde Euro haben.

Rovio tat sich in den vergangenen Jahren schwer damit, ähnliche Hits wie "Angry Birds" zu landen. Die Firma hat inzwischen mehrere Runden Stellenabbau hinter sich. Zuletzt gelang eine Renaissance der Marke mit einem Animationsfilm, der weltweit rund 350 Millionen Dollar einspielte. Für 2019 ist eine Fortsetzung geplant, die auch mit den Einnahmen aus dem Börsengang finanziert werden könnte.

Im ersten Halbjahr 2017 erwirtschaftete Rovio 13,3 Millionen Euro Gewinn bei einem Umsatz von 152,6 Millionen Euro. (dpa) / (anw)