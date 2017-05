Der Deutsche Anwaltstag in Essen beschäftigt sich in diesem Jahr mit Innovationen in der Branche und sogenannter "Legal Tech". Der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins forderte dazu auf, sich der Digitalisierung nicht zu verschließen.

Die Rechtsberatung über Internetplattformen nimmt nach Einschätzung des Deutschen Anwaltvereins rasant zu. Das sagte Präsident Ulrich Schellenberg am Mittwoch anlässlich des 68. Deutschen Anwaltstages in Essen. "Ich bin überzeugt davon, dass standardisierbare Aufgaben, also Routineaufgaben, zunehmend von Computersystemen übernommen werden." Es werde kein Rechtsgebiet ausgenommen sein. Das Prinzip sei, dem Verbraucher niedrigschwellige Angebote zu machen.

So könne zum Beispiel eine Plattform bei Flugausfällen oder -verspätungen in Sekundenschnelle analysieren, ob und in welcher Höhe ein Fluggast Ansprüche geltend machen könne. Dies könne dann über standardisierte Formulare erfolgen. Schellenberg appellierte an die Anwaltschaft, sich digitale Techniken zunutze zu machen. Aus der Verbindung von Menschen- und Maschinenarbeit lassen sich Vorteile für Mandanten und Anwälte gewinnen.

Im Nachteil sieht Schellenberg die Anwälte durch die digitale Rechtsberatung nicht. "Wenn es darum geht, individuelle Lösungen für unsere Mandanten zu entwickeln, werden wir solange wir denken können, Maschinen überlegen sein."

Zum Anwaltstag gehört ebenfalls die Fachausstellung Advotec, auf der 70 Aussteller Produkte für die Branche vorstellen. Neu ist in diesem Jahr die StartupCorner, auf der junge Unternehmen überwiegend Softwareentwicklungen vorstellen – darunter auch neue Rechtsberatungsplattformen. (mit Material der dpa) / (jam)