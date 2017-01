Rund ein Jahr nach der Ablehnung durch Apple darf das an die alttestamentliche Erzählung von der Opferung Isaaks angelehnte Spiel nun doch auf iPhone und iPad. Apple hatte bisher die Darstellung von Gewalt gegen Kinder bemängelt.

Das Action-Adventure The Binding of Isaac: Rebirth ist nun doch noch als iOS-App erhältlich. Apple hatte dem Spiel Anfang 2016 die Freigabe für den Verkauf im App Store verweigert: Das Spiel zeige Gewalt gegen Kinder, führte der iPhone-Hersteller damals als Begründung ins Feld. Warum Apple die Entscheidung überdacht hat und das Spiel nun doch zuließ, bleibt vorerst unklar.

Isaac soll geopfert werden

“The Binding of Isaac” spielt auf die im Alten Testament niedergeschriebenen Erzählung zur Opferung Isaaks an. Der Spieler übernimmt darin die Rolle des Kindes Isaac, das vor seiner Mutter flieht, die ihn auf Befehl Gottes hin opfern will. Auf der Flucht durch die Kellerräume muss Isaac sich gegen Monster zur Wehr setzen, dafür dienen die Tränen als Geschosse. Die Rebirth-Ausgabe von The Binding of Isaac ist seit 2014 für verschiedene Betriebssystem und Konsolen erhältlich, darunter macOS, Xbox One und Playstation 4.

Apple: Keine Erwachsenenthemen in Apps

Apple hat Apps – und damit auch Spiele – über viele Jahre anders eingestuft als Inhalte in Büchern und Musik. Spiele, die sich an Erwachsene richten, wurden deshalb oft abgelehnt, so etwa auch “Papers, Please”, das Apple zwischenzeitlich als pornographisch einstufte, die App schließlich aber doch noch für den Verkauf im App Store freigegeben hat. "Wenn Du eine Religion kritisieren willst, schreib ein Buch. Wenn Du Sex darstellen möchtest, schreib ein Buch, ein Lied oder erstelle eine medizinische App", erklärte Apple lange Zeit in den Richtlinien für App-Entwickler. Der Passus wurde erst im vergangenen Jahr entfernt.

The Binding of Isaac: Rebirth ist rund 395 MByte groß und läuft auf iPhone sowie iPad, Voraussetzung ist iOS 10.0. Das Spiel unterstützt die Steuerung per Gamepad und soll offenbar demnächst auch noch für tvOS respektive Apple TV erscheinen. Der Preis beträgt 15 Euro. (lbe)