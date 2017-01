(Bild: dpa, Alex Heinl)

Künftig sollen Entwickler von iOS- und macOS-Apps auf Kommentare von Nutzern antworten können – eine Funktion, auf die diese schon seit Jahren warten. Und auch User bekommen ein Geschenk.

Die Bewertungsfunktion im App Store für iOS und macOS gilt vielen Entwicklern schon seit Jahren als "broken" – auch wenn sie für den Erfolg einer Anwendung für die beiden Apple-Plattformen von enormer Wichtigkeit ist. Wie der iPhone-Konzern nun im Rahmen des Rollouts der ersten Betaversion von iOS 10.3 am Dienstagabend ankündigte, soll es hier bald wesentlich Verbesserungen geben. In den Release Notes des neuen Betriebssystems heißt es, sobald iOS 10.3 für Endkunden verfügbar sei, werde es erstmals möglich sein, auf Reviews zu antworten – und zwar "auf eine Art, die alle Kunden sehen". Die Funktion werde auch im Mac App Store verfügbar gemacht, so Apple.

Entwickler dürfen endlich antworten

Aktuell sind App-Store-Bewertungen durch Nutzer eine reine Einbahnstraße: Man kann einer installierten Anwendung eine Sternebewertung (1 bis 5 Sterne) sowie ein kurzes Textreview samt Überschrift geben. Der Entwickler kann darauf aber nicht antworten – geht die schlechte Bewertung also auf einen Bedienfehler zurück, besteht keine Möglichkeit, den Nutzer darauf hinzuweisen.

Entsprechend bekommen auch manche gute Apps schlechte(re) Bewertungen. Wie Apple gegenüber dem US-Journalisten John Gruber weiter anführte, wird es auch möglich sein, dass Kunden ihre Bewertung nachträglich editieren – und Entwickler ihre Antwort auf den Kunden. Entsprechend lassen sich Probleme gegebenenfalls ausräumen und der Bewertungsschnitt erhöhen.

Review-Nachfragen bald abschaltbar

Auch für Benutzer soll es Verbesserungen geben. Künftig wird eine eigene iOS-API implementiert, über die Entwickler Nutzer um eine Bewertung bitten können. Diese soll offenbar längerfristig der einzige Weg sein, die Kundschaft auf die Review-Möglichkeit hinzuweisen – Pflicht wird sie sofort aber noch nicht.

Es wird hier einen Zähler geben, der dafür sorgt, dass ein Kunde pro App nur drei Mal pro Jahr um eine Bewertung gebeten werden kann – viele Apps tun das heute deutlich häufiger, was höchst nervig sein kann. Zudem soll es möglich sein, Bitten um App-Reviews gänzlich zu unterbinden – über einen zentralen Schalter in den iOS-Einstellungen.

Problem Bewertungszurücksetzung

Ein Problem gibt es allerdings für Entwickler noch: Aktuell setzt Apple die durchschnittliche Bewertung einer App automatisch zurück, sobald es ein Update gibt – selbst dann, wenn es sich nur um einen Bugfix handelt.

Das ist einer der Gründe, warum Entwickler Nutzer so häufig um (neue) Reviews bitten – sie wollen den Durchschnitt (wieder) verbessern. Apple ist sich dieser Problematik laut Gruber bewusst, eine konkrete Lösung existiert hierfür aber noch nicht. Wann iOS 10.3 erscheint, ist derzeit noch unklar. Im Frühjahr dürfte es aber wohl erscheinen. (bsc)