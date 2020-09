App Store: Epic Games bittet Gericht die "Vergeltung" Apples zu verhindern

Der Fortnite-Macher Epic Games will zurück in den App Store und hat am Freitag ein Bezirksgericht in Nordkalifornien um Unterstützung gebeten. Epic Games beantragte eine einstweilige Verfügung, damit das Spiel Fortnite wieder in den App Store eingestellt und das Entwicklerkonto wiederhergestellt werden kann. Epic argumentierte, dass "ohne einstweilige Verfügung wahrscheinlich ein irreparabler Schaden" für den Entwickler entstehen könnte.

"Eine klare Warnung an alle Entwickler"

In dem Antrag bezeichnete Epic Apple als Monopolist, der jeglichen Wettbewerb ausdrücklich untersagt. "Das war eine klare Warnung an jeden Entwickler, der es Wagen würde Apples Forderungen nicht nachzukommen: Befolgen Sie unsere Regeln, oder wir schneiden Sie von einer Milliarde iOS-Nutzer ab – fordern Sie uns heraus, und wir zerstören ihr Unternehmen", sagte Epic laut Reuters in dem am Freitag eingereichten Antrag.

Vorausgegangen war die Sperrung von Epics Entwicklerkonto bei Apple, nachdem Epic im Streit um die 30 Prozent Provision für Apple bei jeder Transaktion über den App Store, eine Zahlungsmöglichkeit in Fortnite am App Store vorbei einrichtete und diese auch nicht wieder entfernen wollte. Vor einer Woche sperrte Apple dann das Entwicklerkonto von Epic Games, mit der Folge, dass das beliebte Spiel Fortnite nicht auf iOS Geräten installiert werden kann.

Ein Gericht ist bei der Sperrung des Entwicklerkontos von Epic Games nicht eingeschritten, verbot aber die Sperrung der Unreal-Engine, die von vielen Spieleentwicklern genutzt wird und unter dem Entwicklerkonto Epic Games International, S.a.r.l. verwaltet wird und ebenfalls zu Epic gehört. Die Unreal-Engine ist weiterhin verfügbar.

Der Fortnite Streit – Angriff auf den App Store #heiseshow vom 20.08.2020

(bme)