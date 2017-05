Durch eine Kooperation des App-Entwicklers mit einem Bibliothekskonsortium wird der Einsatz der Online-App in 14 Bundesstaaten auch in Prüfungen möglich.

Schultaschenrechner wie der TI-84 von Texas Instruments stehen wegen ihrer veralteten Technik und überhöhten Preisen nicht nur in Deutschland in der Kritik. Auch in den USA regt sich Widerstand gegen das von Texas Instruments geführte Monopol, das Preise von etwa 150 US-Dollar für den Rechner zufolge hat, wie US-Medien berichten. Nun soll der Halbleiter-Riese kostenlose Konkurrenz durch ein Online-App bekommen, die den TI-84 simuliert, unter anderem aber eine bessere Bedienung und Features wie die Echtzeitänderung von Kurven bietet.

Aufgrund einer Kooperation des Entwicklers Desmos mit dem Smarter Balanced Consortium, einem Bibliothekszusammenschluss in den USA für Bildungseinrichtungen, soll die App nun auch in die von dem Konsortium angebotenen Systeme eingebunden werden. Damit dürfte sie in vielen US-Bundesstaaten auch in Abschlussprüfungen bestimmter Jahrgänge an den High-Schools genutzt werden.

Texas Instruments weist dagegen immer wieder darauf hin, dass die Taschenrechner abgesehen von der größeren Robustheit im Vergleich etwa mit Smartphones vor allem auch zahlreiche Bedingungen erfüllen müssen, um den unter anderem in den deutschen Bundesländern verschiedenen, strengen Voraussetzungen für die Zulassung in Prüfungen zu entsprechen. (tig)