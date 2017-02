(Bild: Metaio)

Der iPhone-Hersteller interessiert sich weiterhin stark für AR. Das betonte Apple-CEO Tim Cook in der britischen Presse. Die Technik habe das Potenzial, "viele Leben zu verbessern" und sei "unterhaltsam".

Apple interessiert sich für den Bereich der erweiterten Realität – und Konzernchef Tim Cook hat in den vergangenen Monaten in mehreren Pressegesprächen ungewöhnlich offen von der Technik geschwärmt. Nun tat der Apple-CEO es wieder – diesmal gegenüber der britischen Zeitung Independent. In dem Interview sagte Cook, für ihn sei die Augmented Reality eine "so große Idee wie das Smartphone".

Technik mit Potenzial

Das Smartphone sei für jeden Menschen gedacht. "Wir müssen nicht darüber nachdenken, dass das iPhone für eine bestimmte demographische Gruppe, ein Land oder einen bestimmten vertikalen Markt gedacht ist." AR sei genauso groß. "Es ist riesig." Die Technik habe das Potenzial, "viele Leben zu verbessern" und sei zudem "unterhaltsam". AR sei wie das Silizium in seinem Smartphone. "Das ist kein Produkt per se, sondern eine Kerntechnik." Allerdings müssten noch einige Dinge entdeckt werden, bevor die Technik gut genug für den Mainstream sei. "Ich denke aber, dass es viele Dinge gibt, die den Leuten in ihrem täglichen Leben wirklich helfen könnten."

Apple spricht selten offen über geplante Technik. Aktuell kann man mit dem iPhone zwar bereits AR-Dienste nutzen – und das bereits seit mehreren Jahren. Allerdings hat sich die Technik bislang nicht durchgesetzt. Apple hatte zudem Firmen in dem Bereich aufgekauft, darunter das Münchner Unternehmen Metaio.

Arbeitet Apple an AR-Brillen?

Im November gab es Gerüchte, wonach Apple an einer eigenen AR-Brille arbeitet. Diese "Smart Glasses" sollen angeblich bereits als Prototyp existieren und mit dem iPhone verbunden sein, ähnlich wie man das von der Apple Watch kennt.

Im Oktober 2016 hatte Cook gesagt, Apple sei auf lange Sicht "high on AR". Der virtuellen Realität erteilte Cook dagegen indirekt eine Absage: "Es gibt keinen Ersatz für menschlichen Kontakt." Im Juli letzten Jahres hieß es von dem Apple-Chef, AR sei "ein Riesending". (bsc)