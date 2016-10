(Bild: dpa, Christoph Dernbach)

Der Konzernchef hat sich erstmals nach dem Streit mit der US-Bundespolizei FBI wieder öffentlich für starke Verschlüsselung ausgesprochen. Sie sei "grundsätzlich großartig" – und mache eine sichere Gesellschaft erst möglich.

Apple-Chef Tim Cook hat sich erneut für den Einsatz von starker Verschlüsselung ausgesprochen. Es gebe Leute, die Verschlüsselung als etwas schlechtes darstellen wollen, sagte Cook laut einem Bericht der Salt Lake Tribune auf einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Utah. Verschlüsselung sei aber "grundsätzlich großartig". Es gebe keine "sichere Gesellschaft" ohne Verschlüsselungssysteme, betonte Cook – sie seien auch der einzige Schutz vor Cyber-Angriffen.

Erstmals nach dem Streit mit dem der US-Bundespolizei FBI hat der Konzernchef damit wieder öffentlich Stellung zum Thema Verschlüsselung bezogen. Das FBI hatte versucht, Apple zur Beihilfe bei der Entschlüsselung des iPhones eines der Attentäter von San Bernardino zu zwingen – das Unternehmen verweigerte die Mithilfe.

Augmented Reality als Alltagserfahrung

Auf der Veranstaltung äußerte sich Cook auch erneut zum Thema Augmented Reality (AR): Es werde noch eine Weile dauern, bis die Technik breit zum Einsatz komme, da "schwierige technische Herausforderungen" zu meistern seien. Zugleich zeigte sich der Apple-Chef überzeugt, dass ein Großteil der Nutzer in Zukunft jeden Tag “AR-Erlebnisse” habe – dies werde so normal wie “drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen”. (lbe)