Tim Cook hat sich zum 10. Jubiläum der Vorstellung von Apples erstem Smartphone geäußert – und betont, dass der Konzern die Entwicklung weitertreiben will.

Mehrere Apple-Manager haben sich zum zehnten Geburtstag des iPhone geäußert, dessen erste Vorstellung am 9. Januar 2007 durch den damaligen Apple-Chef Steve Jobs erfolgte. Die Geräte kamen dann am 29. Juni 2007 in den USA auf den Markt, in Deutschland erfolgte der Verkaufsstart bei der Deutschen Telekom am 9. November 2007.

"Wesentlicher Teil des Lebens"

Jobs-Nachfolger Tim Cook sagte in einem Statement, das iPhone sei heute "ein wesentlicher Teil des Lebens unserer Kunden" und definiere heute mehr denn je neu, wie wir kommunizierten, uns Unterhaltung verschafften, arbeiteten und lebten. "Das iPhone setzte den Standard für mobiles Computing in seiner ersten Dekade und wir haben ja erst angefangen." Das Beste für das iPhone "kommt noch", so Cook.

iPhone noch immer "Goldstandard", sagt Apple

Apple-Marketingchef Phil Schiller betonte, das iPhone sei nach wie vor "der Goldstandard", gegen den alle anderen Smartphones antreten müssten. Es sei erstaunlich, dass sich dies vom ersten iPhone bis zum heutigen iPhone 7 Plus so gehalten habe. "Für viele von uns ist das iPhone das wichtigste Gerät in unserem Leben und wir lieben es", so Schiller.

"Die Entwicklung beginnt erst"

Man telefoniere mit dem Gerät und führe FaceTime-Videoanrufe durch, fotografie und teile Live-Fotos mit anderen und schieße 4K-Videofilme. Musikstreaming, Social-Media-Anwendungen, Spiele, Ortsdienste und das Bezahlen per Apple Pay sind laut Schiller heute genauso normal wie Web, E-Mail, Kontakte- und Kalenderverwaltung und das Genießen von Podcasts, TV-Sendungen, Filmen oder Sportinhalten. Zudem diene das iPhone als Fitness- und Gesundheitsmanager. "Das iPhone ist all das und noch mehr." Auch Schiller sagte, Apple stehe mit dieser Entwicklung erst am Anfang.

