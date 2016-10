Apple hat sich schon vor langer Zeit gegen den Einsatz eines Touchscreens am Mac entschieden, so Design-Chef Jony Ive. Die Touch Bar des MacBook Pro soll als neue Eingabemethode "das Beste beider Welten” verbinden.

Ein Multitouch-Bildschirm am Mac wäre laut Jony Ive weder "sonderlich nützlich" noch eine "sinnvolle Anwendung" dieser Technik. Dies erklärte der Apple-Design-Chef in einem Interview mit Cnet. Apple habe dies schon vor "vielen, vielen Jahren" festgestellt, als das Unternehmen die Anwendungsbereiche für Multitouch erforschte – die Technik landete schließlich in iPhone und iPad.

Eine Reihe von "praktischen Gründen" spricht gegen einen Touchscreen-Mac, betonte Ive, der sich allerdings nicht im Detail weiter zum Thema äußern wollte, um keine aktuellen Projekte zu verraten.



In Apples Patentantrag wechselt der iMac zwischen den Eingabemethoden, wenn man ihn in Richtung Tischplatte klappt.

Apple hat sich im Verlauf der Jahre immer wieder gegen Touchscreen-Macs ausgesprochen und betont, das Zusammenführen von iOS und macOS sei keinesfalls das Ziel.

Patentanträgen zufolge hat sich das Unternehmen mit verschiedenen anderen Ansätzen befasst, beide Eingabemethoden zu verbinden – etwa in einem 2009 eingereichten Antrag zu einem iMac, der vom Desktop-Betriebssystem zum Touch-System wechselt, sobald man das Display flach in Richtung Tischplatte absenkt. Mit dem Surface Studio hat Microsoft einen Tag vor der Einführung des MacBook Pro einen All-in-One-PC mit Touchscreen vorgestellt, der sich absenken lässt.

Touch Bar soll "das Beste beider Welten" sein

Die neuen MacBook-Pro-Modelle setzen stattdessen auf eine Multitouch-fähige Touch Bar, die die Hardware-Funktionstasten am oberen Ende der Tastatur ablöst. Das Ziel sei gewesen, eine neue Eingabemethode zu entwickeln, die "das Beste beider Welten" – Multitouch und Hardware-Tastatur – verbindet, so Ive. Die Touch Bar des MacBook Pro sei aber erst der Anfang "einer sehr interessanten Richtung".