Die Zusammensetzung der Belegschaft des Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig geändert, Führungspositionen sind weiterhin fest in der Hand weißer Männer.

Unter Apples 107 Top-Managern sind nur 20 Frauen zu finden. 88 Personen der obersten Führungsebene sind außerdem weiß. Dies geht aus dem jüngsten "Employer Information Report" zur "Equal Employment Opportunity" (EEO) hervor, den das Unternehmen inzwischen veröffentlicht hat. Im mittleren Management liegt der Frauenanteil bei 27 Prozent, der Anteil weißer Mitarbeiter beträgt 65 Prozent – die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend unverändert, merkt Recode an.

Zählweise ‘veraltet’

Das Unternehmen hält die Zählweise des vorgeschriebenen Berichts EEO-1 für veraltet: Dieser Bericht habe "im vergangenen halben Jahrhundert nicht mit den Veränderungen in der Branche und bei den US-amerikanischen Arbeitskräften Schritt gehalten", erklärt Apple weiterhin auf der Webseite zu Diversität. Die eigenen Zahlen würden ein deutlich akkurateres Bild des Fortschrittes wiedergeben: Dort betont der Konzern, unter den Neuanstellungen seien inzwischen 37 Prozent Frauen sowie 27 Prozent “unterrepräsentierte Minoritäten” in den USA – Stand Juni 2016.

Niedriger Frauenanteil eigenverschuldet

Der niedrige Frauenanteil in der Branche sei eigenverschuldet, erklärte Apple-Chef Tim Cook im vergangenen Jahr. Man habe nicht genug getan, jungen Frauen zu zeigen, “dass es cool ist und viel Spaß machen kann” in dieser Branche zu arbeiten. Größere Diversität stärkt laut Cook das Unternehmen: "Die kulturell vielfältigste Gruppe wird die besten Produkte hervorbringen". Der Konzern stellte vor gut einem Jahr in Aussicht, verstärkt Frauen und Minoritäten einzustellen.

Die Zahlen des EEO-1 sind auf dem Stand von Juli 2016 und beziehen sich nur auf die US-Belegschaft. Im vergangenen Jahr hat Apple angekündigt, verstärkt Minderheiten und Frauen einzustellen. Der iPhone-Hersteller veröffentlicht seit 2014 einen jährlichen Diversitätsbericht. Für Apple zählt weltweit rund 116.000 Mitarbeiter in Vollzeit. (lbe)