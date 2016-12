(Bild: dpa, David Ebener)

Der prominent in iOS integrierte Musik-Streamingdienst hat nun rund halb so viele zahlende Kunden wie Marktführer Spotify. Apple sei "hungrig" auf weitere Abonnenten, erklärte der zuständige Manager, der Markt gebe noch viel Wachstum her.

Apple Music hat die 20-Millionen-Marke an zahlenden Nutzern überschritten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das ist ein Zuwachs um jeweils rund eine Million Abonnenten in den vergangenen drei Monaten. Marktführer Spotify zählt inzwischen über 40 Millionen Kunden, die monatlich für das Musik-Streaming bezahlen – Stand September 2016.

Unter den Apple-Music-Abonnenten haben 60 Prozent in den zurückliegenden zwölf Monaten keine Musik im iTunes Store gekauft, erklärte Apple gegenüber dem Musik-Magazin Billboard – der Großteil davon seien neue Kunden. Die Hälfte der Apple-Music-Nutzer befinde sich außerhalb der USA.

"Großes Wachstumspotenzial"

Es gebe derzeit insgesamt nur sehr wenige Nutzer, die für Musik-Streaming-Dienste bezahlen, merkte Apples Content- und Dienste-Chef Eddy Cue an: “Milliarden von Leuten hören Musik und wir haben noch nicht mal 100 Millionen Abonnenten” – entsprechend groß sei das Wachstumspotenzial. Der Konzern wolle mehr Nutzer und das schneller, so Cue, “wir sind hungrig”.

Für Nutzerwachstum will Apple weiterhin auf Partnerschaften mit Musikern und Exklusiv-Deals setzen. Auch eigene Musik- und Videoinhalte sind geplant, darunter offenbar auch eine TV-Serie mit Dr. Dre – der Rapper arbeitet seit der Übernahme von Beats ebenfalls für das Unternehmen. Apple Music ist prominent in iTunes sowie iOS integriert, jeder iPhone- und iPad-Nutzer sieht beim Öffnen der Musik-App mindestens einmal den Hinweis auf den Streaming-Dienst. (lbe)