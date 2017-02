(Bild: dpa, Sebastian Kahnert)

Der Streaming-Dienst arbeitet dieser Tage nicht immer zuverlässig: Musiktitel springen oder werden nicht vollständig abgespielt. Apple scheint das Problem bekannt zu sein.

Apple-Music-Kunden klagen seit mindestens vergangenem Donnerstag über Schwierigkeiten bei der Wiedergabe von Musiktiteln des Streamingdienstes. Der Fehler äußerst sich in Form von Playback-Unterbrechungen sowie vom Nutzer nicht ausgelösten Skipping-Vorgängen. Teilweise werden zehn und mehr Sekunden von Songs übersprungen, teilweise landet der Hörer gleich beim nächsten Track.

Der Bug tritt sowohl unter iTunes auf Mac und PC als auch auf iOS-Geräten sowie unter tvOS auf, was dafür spricht, dass Apple Schwierigkeiten mit seiner Serverinfrastruktur haben könnte und es sich nicht um ein auf die Wiedergabegeräte beschränktes Softwareproblem handelt. Der Fehler tritt nicht bei jedem Nutzer und auch nicht bei jedem Stück auf – wenn er passiert, macht er aber das aktuelle Musikerlebnis zunichte.

Stockende Songs wegen Caching-Problem?

Normalerweise lädt Apple Music in iTunes sowie den Musik-Apps unter iOS, tvOS und watchOS abzuspielende Songs in einen Cache vor. Diese Befüllung scheint nun aber teilweise zu stocken, was wiederum das Skipping auslöst, nachdem keine Inhalte mehr im Zwischenspeicher sind. Auf Twitter hieß es bereits am Donnerstag, Apple sei über das Problem informiert und werde es "innerhalb von 72 Stunden" lösen.

Apple Music kostet im Standardabo knapp 10 Euro im Monat, Interessierte können den Dienst vorab drei Monate kostenlos testen. Apple konkurriert mit Anbietern wie Spotify, Tidal, Pandora (US-only) oder Deezer. Im Dezember 2016 hatte Apple Music laut Angaben von Apple 20 Millionen zahlende Kunden.

Apple wirbt Manager von Spotify ab

Unterdessen hat Apple Music auch eine interessante Personalie zu vermelden. Im Januar soll Steve Savoca, zuvor für die Plattenfirmenbeziehungen bei Spotify zuständig, zu Apples Label-Relations-Team nach New York gezogen sein, um dort die Zusammenarbeit mit unabhängigen Musikunternehmen zu koordinieren. Savoca war bei Spotify über fünf Jahre als Manager tätig und verließ die Schweden im August. Davor war er Digitalchef beim großen Indielabel Domino. (bsc)