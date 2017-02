Wer sich Songs von Apples Streamingdienst zum Offline-Hören heruntergeladen hat, sollte immer mal prüfen, ob sie noch da sind. Entziehen Labels die Lizenz, können sie unangekündigt von der Platte verschwinden.

Nutzer von Apples Streamingdienst Apple Music, der 10 Euro im Monat kostet, mieten Musik nur und besitzen sie nicht. Entsprechend kann es passieren, dass auch für den Offline-Betrieb heruntergeladene Musik vom Rechner wieder verschwindet – dann nämlich, wenn die herausgebende Plattenfirma sich entschieden haben sollte, die entsprechenden Lizenzen zurückzuziehen. Ein System dahinter ist nicht zu erkennen, es kann jederzeit passieren – offenbar sind die Verträge zwischen Apple und den Musikkonzernen recht flexibel.

Für den Nutzer erfolgt diese Löschung in iTunes auf Mac und PC nicht transparent. Verlorene Musik erkennt man erst, wenn man den entsprechenden Titel abspielen will und dieser dann übersprungen wird. In der Medienbibliothek wird ein zurückgezogener Track zwar noch angezeigt, er ist dann aber ausgegraut und der iCloud-Status lautet auf "nicht mehr verfügbar". Viele Nutzer haben diese Statusanzeige, die sich über das Darstellungsmenü einblenden lässt, aber gar nicht standardmäßig aktiviert.



Mit dieser intelligenten Wiedergabeliste lässt sich prüfen, ob Apple-Music-Inhalte gelöscht wurden.

Wer einen Überblick darüber behalten möchte, welche Songs von Apple auf Wunsch der Plattenfirmen entfernt wurden, kann sich aber immerhin eine intelligente Wiedergabeliste anlegen, die den iCloud-Status "nicht mehr verfügbar" umfasst (siehe Screenshot). Diese sollte man am besten regelmäßig aufsuchen, um sicherzugehen, dass ein Lieblingstrack nicht einfach verschwunden ist.

Gegen die Löschung, die übrigens auch auf iOS-Geräten erfolgt, lässt sich indes nichts tun – es ist nur möglich, den entfernten Track anschließend "richtig" im iTunes Music Store oder bei einem anderen Anbieter gegen Einmalzahlung zu erwerben. Viele der Titel, die aus Apple Music entfernt werden, sind als Downloadkauf nämlich noch zu haben. Musikfirmen können sich zudem entscheiden, nur einzelne Tracks eines Albums für Apple Music verfügbar zu machen, die restlichen Titel aber nicht. (bsc)