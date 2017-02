Apple könnte noch im laufenden Jahr eine leistungsfähigere Variante der TV-Box auf den Markt bringen. Einem Bericht zufolge verzichtete der Konzern bislang aus Kostengründen auf die 4K-Unterstützung.

Unter dem Codenamen J105 testet Apple eine UltraHD-fähige Version des Apple TV, die auch eine bessere Farbdarstellung bieten soll, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Die Einführung der neuen Modellgeneration könnte noch im laufenden Jahr erfolgen. Die aktuelle vierte Generation des Apple TV ist seit September 2015 auf dem Markt. Der Hersteller habe bei diesem Modell aus Kostengründen auf die 4K-Unterstützung verzichtet, da dafür ein leistungsfähigerer – und teurerer – Chip nötig ist, so Bloomberg.

Apple-TV-Bundle mit Gamepad war im Gespräch

Dem Bericht zufolge hat Apple auch in Erwägung gezogen, die TV-Box zusammen mit einem Gamecontroller anzubieten – sich aber auch aus Kostengründen dagegen entschieden. Ursprünglich bestand Apple darauf, dass alle tvOS-Spiele die Siri-Remote unterstützen, die nur begrenzte Möglichkeiten zur Steuerung bietet. Inzwischen wurde diese Einschränkung zurückgenommen. Mit Minecraft ist ein erstes sehr populäres Spiel nun auch für Apple TV erschienen, die von Microsoft übernommene Software setzt ein Gamepad voraus.

Dass Apple jüngst den Chef von Amazons Fire-TV-Sparte angeheuert hat, deutet an, dass die TV-Box wieder mehr in den Fokus des Konzerns gerät, merkt die Finanznachrichtenagentur an. Apple habe verschiedene neue Ansätze für die Weiterentwicklung des Apple TV in der Vergangenheit aufgeben müssen, darunter auch den Versuch, klassische TV-Boxen von Kabelanbietern abzulösen – sowie die Einführung eines eigenen TV-Dienstes.

Bild 1 von 5 TV für Apple TV (5 Bilder) Apples neue App zum Fernsehen heißt einfach "TV".



Stattdessen setzt Apple auf das vom iPhone bewährte App-Modell sowie eine inzwischen eingeführte TV-App, die als eine Art Programmführer dienen soll. Sie ist allerdings nur in den USA verfügbar und unterstützt wichtige Anbieter wie Netflix nicht.

Welche neuen Funktionen – neben der 4K-Unterstützung – für die nächste Apple-TV-Generation geplant sind, bleibt unklar. Im jüngsten Weihnachtsgeschäft waren die Verkäufe der TV-Box rückläufig, erklärte Apples Finanzchef jüngst in einem Interview. (lbe)