Apple TV+: Dolby-Vision-Fassungen der Hauptserien verschwunden

Zu den herausstechenden Merkmalen des am 1. November gestarteten Flatrate-Videostreamingdienst Apple TV+ gehörte es, dass Zuschauer mit den passenden Fernsehern und Mediaplayern praktisch alle Inhalte in 4K-Auflösung mit dynamischem HDR-Bild abrufen konnten. Doch damit ist aktuell Schluss.

So fiel den Kunden des Apple-Dienstes bereits am Freitag vergangener Woche auf, dass die an diesem Tag erschienenen Folgen der Serien "See", "The Morning Show" und "For All Mankind" kein dynamisches HDR im Format Dolby Vision mehr boten, sondern bestenfalls statisches HDR im Format HDR10.

Die ersten Folgen ließen sich da aber noch mit Dolby Vision abrufen. Doch damit ist es nun auch vorbei: Apple bietet von den drei Serien inzwischen alle Episoden nur noch in den HDR10-Fassungen an – obwohl Dolby Vision auf den Übersichtsseiten weiter aufgeführt ist. Nicht betroffen von dieser Maßnahme sind indes die Dokumentation "Die Elefantenmutter", die Kinderserien und die Serie "Dickinson", die allerdings auch jeweils vom Start an komplett abrufbar waren.

Kein Kommentar von Apple

Denkbar ist, dass bei der Einspeisung der neuen Folgen Probleme mit Dolby Vision aufgetreten sind und sich Apple entschlossen hat, bis zu deren Lösung die Dolby-Vision-Versionen zu sperren, um wenigstens ein einheitliches Bild zu schaffen. Einen Kommentar zu dem Schritt gab es seitens Apple bislang noch nicht.

Sowohl HDR10 als auch bei Dolby Vision liefern dem Zuschauer ein Bild mit erweitertem Farbraum und erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range). Beim dynamischen HDR-Format Dolby Vision können die Filmstudios den gewünschten Bildeindruck jedoch Szene für Szene oder gar Bild für Bild festlegen und nicht nur einmal für den gesamten Film, wie dies bei HDR10 der Fall ist. (nij)