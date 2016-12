Wer bestimmte sportliche Ziele im Januar erreicht, bekommt ein spezielles Abzeichnen, mit dem man bei seinen Freunden angeben kann.

Apple startet seine zweite "Herausforderung" für Besitzer der Apple Watch: Wer sich im Januar körperlich mit der Computeruhr betätigt, kann eine exklusive virtuelle Medaille ernten. Eine entsprechende Nachricht gabs in dieser Woche direkt auf die Smartwatch – und zwar offenbar an alle Apple-Watch-Besitzer weltweit. "Um das neue Erfolgsbadge zu erlangen, muss der Nutzer eine Woche lang (von Montag bis Sonntag) jeden Tag alle drei Aktivitätsringe schließen", so der Konzern in einer Presseaussendung. Das gilt offenbar den gesamten Monat lang.

Alle Apple-Watch-Nutzer informiert

Die Auszeichnung taucht bereits in der Apple-Watch-Anwendung auf dem iPhone auf – wenn auch noch als Schattendarstellung, denn die Annahme beziehungsweise Erfüllung der Challenge ist ja erst ab Januar möglich. Neben der virtuellen Medaille erhalten Nutzer, die die Herausforderung meistern, auch einen besonderen digitalen Sticker, der sich über die Nachrichten-Anwendung auf dem iPhone an Freunde und Bekannte verschicken lässt – quasi zum virtuellen Angeben.

Stehen, Trainieren, in Bewegung bleiben

Die drei Aktivitätsringe umfassen die Bereiche Stehen/Rollen (in 12 Stunden pro Tag muss man sich jeweils mindestens eine Minute bewegt haben – klappt auch für Rollstuhlfahrer), Trainieren (mindestens 30 Minuten am Tag mindestens schnell gehen) sowie Aktivität (ein Mindestmaß an aktiven Kalorien pro Tag erreichen – dieses Ziel ist einstellbar).

Erste Herausforderung zu Thanksgiving

Apple hatte eine erste Apple-Watch-Herausforderung zum US-Feiertag Thanksgiving gestartet. Damals musste man am 24. November eine Strecke von mindestens 5 Kilometern “im Gehen, Laufen oder Rollstuhlfahren” zurücklegen, um eine Spezialmedaille zu erhalten. Zudem gab es auch hier einen "besonderen Sticker". Die Challenge war allerdings nur für Nutzer von Geräten mit US-Spracheinstellung sichtbar. Den Sticker findet man unter "Aktivität" in der App-Ansicht der Nachrichtenanwendung. (bsc)