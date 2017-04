Seit Dezember 2013 hat Apple seinen Top-Mac nicht mehr überholt, nun kommen beschleunigte Standardkonfigurationen. Noch wichtiger: Eine dritte Generation ist in Arbeit – für nächstes Jahr. Auch neue Displays soll es geben.

Apple hat am Dienstag leicht überarbeitete Mac-Pro-Modelle vorgestellt. Die Baureihe war Ende 2013 auf den Markt gekommen und seither nicht verändert worden.

Speedbump-Update für den Mac Pro

Die neuen Modelle sind reine Speedbump-Aktualisierungen beziehungsweise Umkonfigurierungen: Das 3000 US-Dollar teure Modell kommt nun mit Sechs-Kern- statt Vier-Kern-Xeon-CPUs, statt Dual-D300-Grafikkarten aus AMDs FirePro-Serie werden Dual-D500-GPUs ausgeliefert. Das 4000-Dollar-Modell bekommt Acht- statt Sechs-Kern-Xeons, die Dual-D500-GPU wird gegen eine Dual- D800 -D700-Grafik ausgetauscht. Sonst ändert sich offenbar nichts: USB-C-Anschlüsse werden eben so wenig verbaut wie Thunderbolt 3, weshalb sich auch der von Apple vertriebene 5K-Bildschirm von LG nicht verwenden lässt. Euro-Preise lagen zunächst nicht vor.

[Update 04.04.17 15:02 Uhr:] Allein die D800-Grafik ist als Nachfolgerin der D700 für Apples Mac-Pro-Baureihe neu. Alle anderen Konfigurationen, die nun als Basisvarianten angeboten werden, konnten bereits konfiguriert werden. Nähere Details zur D800 hat Apple noch nicht verraten. [/Update]

[2. Update 04.04.17 15:22 Uhr:] Apple gab gegenüber John Gruber an, die neuen Mac-Pro-Konfigurationen würden "diese Woche" erscheinen. Aktuell sind sie auf der Apple-Website noch nicht aufgetaucht. [/Update]

[3. Update 04.04.17 15:26 Uhr:] Bei der D800 handelt es sich um die D700, die Apple bereits anbietet – das zumindest berichten Mashable, Buzzfeed und TechCrunch. Somit hat Apple tatsächlich nur die Konfigurationen durcheinandergewirbelt und die Standardmodelle somit verbessert. [/Update]

Mac Pro wird wieder modular – nur nicht jetzt

Zusammen mit der Speedbump-Ankündigung gab es von Apple auch eine Vorschau auf die kommende Mac-Pro-Generation – für das Unternehmen äußerst ungewöhnlich. Gegenüber dem gut vernetzten Apple-Blogger John Gruber kündigte der Konzern an, er werde demnächst einen "komplett neu gedachten" Mac Pro offerieren, der wieder ein modulares Design haben soll – die aktuelle Baureihe lässt sich nur per Thunderbolt 2 erweitern. Es soll dann wieder möglich werden, High-End-CPUs und große Grafikkarte zu verbauen, was die Aktualisierung der Maschinen durch Apple vereinfachen soll. Einen Termin nannte Apple nicht, in diesem Jahr wird es aber nichts mehr. "Wenn es eine Pause bei den Upgrades und Updates gegeben hat, dann entschuldigen wir uns dafür – was mit dem Mac Pro passiert ist – und wir werden mit etwas großartigem herauskommen, um ihn zu ersetzen", so Marketingchef Phil Schiller.

Apple-Displays kehren zurück

Gleichzeitig mit dem neuen Mac Pro sind auch endlich wieder Apple-Bildschirme geplant. Zuletzt hatte Apple diese Aufgabe an LG ausgelagert, mit dem Ultrafine 5K aber technischen Schiffbruch erlitten. Daneben stehen neue iMac-Modelle auf der Release-Liste, diese sollen noch in diesem Jahr verfügbar sein. Apple sieht sie mittlerweile als Profirechner. Der Mac mini ist laut Apple ebenfalls noch Teil der Produktlinie – auch wenn das Unternehmen ihn als Mischung aus Pro- und Consumer-Produkt sieht und keine Angaben machte, wie es hier weitergeht.