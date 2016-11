(Bild: dpa, Bowen Liu/Apple)

Auftragsfertiger prüfen einem Bericht zufolge auf Apples Verlangen hin, was die iPhone-Montage in den USA kosten würde. Donald Trump hatte im Wahlkampf betont, er werde den Konzern dazu bringen, Geräte nicht mehr im Ausland zu produzieren.

Der Auftragsfertiger Foxconn hat eine Verlagerung der iPhone-Produktion in die USA geprüft, wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet. Apple habe die iPhone-Fertiger Foxconn sowie Pegatron im Juni dazu aufgefordert, die US-Herstellung des Smartphones zu evaluieren. Pegatron lehnte das Unterfangen angeblich aus Besorgnis über die Kosten ab. Die beiden Firmen produzieren über 200 Millionen iPhones pro Jahr für Apple.

Sorge um doppelte Kosten

Foxconn habe sich zwar auf die Prüfung eingelassen, der Konzernchef ist dem Bericht zufolge aber "weniger enthusiastisch aufgrund der zwangsläufig höheren Produktionskosten". Die Herstellung des iPhones in den USA würde die Kosten "mehr als verdoppeln", so eine Quelle der Zeitung.

Apples Zulieferer fürchten, dass der gewählte US-Präsident Donald Trump sein Wahlkampfversprechen wahr machen könnte: Er werde Apple dazu bringen, "ihre verdammten Computer und Dinge in diesem Land statt in anderen Ländern zu bauen”, erklärte Trump im Januar.

Cook: 'Chinas Arbeiter besser qualifiziert'

Apple-Chef Tim Cook hatte Ende 2015 noch betont, der Hauptgrund für eine Fertigung in China liege gar nicht in den niedrigeren Lohnkosten, sondern in den Fähigkeiten der dortigen Arbeiter. Im Vergleich mit den USA gebe es in China beispielsweise eine viel höhere Zahl an qualifizierten Werkzeugmachern, weil die berufliche Ausbildung auf die Produktion ausgerichtet ist.

Das Unternehmen beschäftigt bei Auftragsfertigern und Zulieferern weltweit über 1 Million Arbeiter. Apple hat im Jahr 2013 einen kleinen Teil der Produktion in die USA zurückverlagert, darunter die Endmontage des Mac Pro – der nach seiner Einführung bis zum heutigen Tag nicht aktualisiert wurde. Die US-Produktion des Desktop-Macs übernehmen ebenfalls Auftragsfertiger. Der Großteil von Apples Produktpalette – darunter das iPhone – wird fast ausschließlich in China gefertigt, in der Region sitzt auch das Gros der Zulieferer. (lbe)