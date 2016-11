(Bild: Screenshot via MacRumors)

Im amerikanischen Online-Laden des Konzerns kann man "zertifizierte und generalüberholte" Smartphones zu vergünstigten Preisen erstehen.

Bislang galt bei Apple die eiserne Regel: Gebrauchte iPhones gibt's bei uns nicht – höchstens als Austauschgeräte erhielten Nutzer manchmal die sogenannte Refurb-Ware. Folgerichtig konnte man im Online-Laden für von "Apple zertifiziert[e] und generalüberholt[e]" Produkte nur Macs, iPads, iPods, manchmal Apple-TV-Geräte sowie Zubehör erstehen. In den USA ändert sich das nun: Wie Kunden aufgefallen ist, gibt's im dortigen "Apple Certified Refurbished" genannten Gebrauchtwaren-Store nun erstmals auch Smartphones im Netz zu kaufen.

iPhone 6s und 6s Plus im Abverkauf

Wer nun hoffte, hier beispielsweise ein günstigeres iPhone 7 oder 7 Plus zu erstehen, wird allerdings enttäuscht: Aktuell im Angebot befindet sich nur die Vorgängergeneration, also iPhone 6s und 6s Plus. Verfügbar sind derzeit alle Farben sowie die Speichergrößen 16 und 64 GByte. Apple selbst verkauft Neugeräte des iPhone 6s und 6s Plus nur noch mit 32 und 128 GByte Flash.

Sparen lässt sich bei den US-Gebrauchtgeräten durchaus etwas: Die offenbar SIM- und Netlock-freien iPhones werden für jeweils 15 Prozent unter Listenpreis der neuen Geräte angeboten. So kostet etwa ein 6s Plus mit 64 GByte 589 US-Dollar, was 110 Dollar Einsparung entsprechen soll. "Certified Refurbished" bedeutet bei Apple, dass die Geräte gereinigt und überprüft wurden und optisch neuwertig sind. Die übliche Herstellergewährleistung von einem Jahr ist inkludiert. Ob und wann Apple gebrauchte iPhones auch in Europa anbieten wird, bleibt unklar.

iPhone 7 in Diamantschwarz besser lieferbar

Unterdessen gibt es auch in Sachen iPhone 7 beziehungsweise 7 Plus Neuigkeiten: Die Lieferfrist des begehrten (und seltenen) Modells in der neuen Farbe Diamantschwarz hat sich mittlerweile verkürzt. Vielleicht noch wichtiger: Auch in deutschen Apple Stores kann man die Geräte ab und an auf Online-Vorbestellung erstehen. Ein Blick auf die Verfügbarkeitsanzeige offenbarte am Mittwochfrüh etwa, dass man ein 256-GByte-Modell des iPhone 7 Plus in Hannover erwerben konnte. (bsc)