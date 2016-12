Innerhalb des vergangenen Jahres hat sich die Zahl der Automodelle mit CarPlay-Anbindung laut Apple verdoppelt. Zu den großen Neuzugängen zählt BMW, ein erstes Modell soll das iPhone auch drahtlos einbinden.

Apple hat die Liste der Fahrzeughersteller mit CarPlay-Unterstützung aktualisiert: Über 200 Modelle bieten nun die Integration des iPhones in das Infotainmentsystem. Damit hat sich die Zahl der CarPlay-Autos innerhalb der letzten zwölf Monate verdoppelt. Besonderen Zuwachs an Modellen bietet der Liste zufolge Volkswagen, sowohl bei Audi als auch in vielen VW-Modellen.

CarPlay erstmals drahtlos

2016 hat außerdem BMW erste Modelle auf den Markt gebracht, die CarPlay unterstützen. Im neuen 5er, der Anfang 2017 in den Handel kommt, soll die iPhone-Integration erstmals drahtlos möglich sein – bislang setzt CarPlay die Verbindung mit einem Lightning-Kabel im Fahrzeug voraus.

CarPlay stellt bestimmte iOS-Funktionen auf dem Infotainmentsystem im Auto zur Verfügung, die Steuerung erfolgt per Touchscreen oder über Bedienelemente des Fahrzeuges. Zu den dort unterstützten Funktionen zählt etwa Telefonie, Kurznachrichten (per Sprachein- und ausgabe), Navigation mit Apple Maps und Musik. Eine begrenzte Zahl an Dritt-Apps hat Apple inzwischen ebenfalls für CarPlay zugelassen, darunter etwa Podcast-Clients wie Castro und Overcast.

VoIP-Apps dürfen ins Auto

Inzwischen lässt Apple neben Audio-Apps auch einzelne VoIP-Dienste ins Auto: Dies wird durch iOS 10 möglich, so können Nutzer etwa über Facebook Messenger kommunizieren. Autohersteller können inzwischen außerdem bestimmte Fahrzeugfunktionen über Siri bereitstellen, beispielsweise zur Steuerung der Innenraumtemperatur, der Sitz- und Scheibenheizung sowie der gewünschten Audioquelle. Auch der Wechsel des Radiosenders ist so möglich, wenn der jeweilige Hersteller diese Funktionen integriert.

CarPlay ist entweder ab Werk oder als Option gegen Aufpreis erhältlich, Apple verweist für weitere Informationen direkt an Hersteller beziehungsweise den Händler. Manche Fahrzeughersteller bieten parallel zu CarPlay zugleich Unterstützung für Android Auto an. Es gibt inzwischen auch eine Reihe von CarPlay-Receivern zum Nachrüsten.

Einen Test der CarPlay-Einbindung in Serienfahrzeugen von VW, Mitsubishi und Volvo lesen Sie in Mac & i-Heft 3/2016. (lbe)