.NET Standard ist ein API-Set, dass alle .NET-Plattformen implementieren müssen. Dadurch soll sich Code besser wiederverwenden lassen und die Fragmentierung von .NET verhindert werden.

Mit der Freigabe von .NET Core 1.0 im Juni 2016 führte das .NET-Team auch den .NET Standard ein. Da diese Neuerung jedoch etwas neben dem Major Release zurücktrat, hat Microsofts Immo Landwerth das Projekt nun in einem Blogpost noch einmal ausführlich beleuchtet und schon einmal zentrale Änderungen in Version 2.0 vorgestellt.

Entstanden war .NET Standard, da es mittlerweile mit dem .NET Framework, .NET Core und Xamarin drei Plattformen gibt, mit dessen Standardbibliotheken Entwickler vertraut sein müssen, wenn sie Code schreiben möchten, der auf allen entsprechenden Systemen läuft. Da es nicht unwahrscheinlich ist, dass zukünftig noch weitere .NET-Plattformen auftauchen, soll .NET Standard als universelle Standardbibliothek dienen, mit der sich alle Plattformen ansprechen lassen. Um das zu realisieren, stellt sie ein API-Set zur Verfügung, dass alle Plattformen implementieren müssen.

Die Bibliothek soll langfristig Portable Class Libraries ablösen, weshalb Landwerths Empfehlung auch lautet, .NET Standard statt der PCLs zu nutzen. Unterschiede zwischen beiden Ansätzen sind unter anderem darin zu sehen, dass .NET Standard nicht mit Plattforminformationen arbeitet und es so keine Probleme bei neuen Plattformen geben sollte, die mit den selben APIs arbeiten.

Da nicht alle derzeit verfügbaren Programmierschnittstellen zu den unterschiedlichen Plattformen Teil der Standardbibliothek sind, können Entwickler bei Bedarf weiterhin einzelne Systeme anvisieren. Die Definition der .NET Standard API lässt sich in einem GitHub-Repository finden.

Derzeit laufen die Arbeiten an .NET Standard 2.0, die sich am .NET Framework 4.6.1 orientiert. Grund dafür ist, dass es wohl am häufigsten genutzt wird. Xamarin enthält bereits die meisten der nötigen APIs, .NET Core hingegen muss deutlich ausgebaut werden, wobei wohl nur Änderungen an den SDKs und NuGet-Paketen nötig ist. Tools, die Entwicklern dabei helfen, die Bibliothek in Version 2.0 zu nutzen, sollen in der derzeit Dev 15 genannten nächsten Visual-Studio-Version enthalten sein, aber auch Visual Studio Code und Xamarin Studio sollen demnächst entsprechende Funktionen umfassen. (jul)