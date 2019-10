Arbeitgeber suchen Arbeitnehmer: IT-Jobtag kommt erstmals nach Köln

Der IT-Jobtag hat schon so manche Stadt gesehen, am kommenden Mittwoch, dem 9. Oktober findet er erstmals in Köln statt. Von 12 bis 17 Uhr können Interessierte mit Arbeitgebern direkten Kontakt aufnehmen, nämlich im KOMED im MediaPark 7.

Den Besuchern werden sich unter anderem folgende Unternehmen präsentieren: Adesso, Admeritia, AOK Systems, Bertrandt, Beschaffungsamt für das Bundesministerium des Innern, Datagroup, DEVK, GUS Group, Jobware, Logicalis, MSG, NTT Data, Pizzablu, Stadt Köln, SVA, Team Neusta, Yncoris sowie Heise selbst.

Die Veranstaltungen inklusive aller Angebote wie ein Lebenslauf-Check oder Bewerbungsfotos sind kostenlos. Interessierte Arbeitgeber können sich hier anmelden oder Christiane Klingenbrunn und Jonas Wiesner anschreiben, Job-Interessierte mögen sich kostenlos registrieren.

Weitere Jobgelegenheiten 2019:

