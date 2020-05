Arc: Neue Sonos-Soundbar unterstützt Dolby Atmos

Sonos hat eine neue Soundbar vorgestellt: Die Arc kommt am 10. Juni in den Handel und wird 900 Euro kosten. Mit dem Fernseher lässt sich die neue Sonos-Soundbar per HDMI (eARC) verbinden. Als erste TV-Option aus dem Sonos-Sortiment unterstützt sie außerdem die Surround-Sound-Technik Dolby Atmos.

Im Inneren der Sonos Arc sitzen elf elliptische Treiber, von denen zwei nach oben abstrahlen. Die Treiber entsprechen laut Sonos grob denen der Sonos Beam, sollen aber etwas mehr Leistung haben. Außerdem hat die Arc acht Tieftöner, also zwei mehr als die Sonos Playbar. Wegen der größeren Bauform soll die neue Soundbar schon im Stereo-Betrieb eine bessere räumliche Darstellung liefern.

Rundes Aussehen

In der Soundbar stecken ebenfalls vier Fernfeldmikrofone, mit denen man entweder Alexa oder dem Google Assistant Befehle erteilen kann. Wer Siri nutzen will, kann die Soundbar aber auch ins HomeKit einbauen.

Sonos bietet die Arc ab dem 10. Juni in Schwarz und Weiß an. Die Soundbar kostet 900 Euro. (Bild: Sonos)

Beim Design der Arc setzt Sonos im Gegensatz zu den bisherigen TV-Lautsprechern auf mehr Rundungen. Sie misst 1,14 Meter in der Breite, ist 90 Millimeter hoch und 116 Millimeter tief. Die Sonos-Soundbar bringt gut 6 Kilogramm auf die Waage und wird in Schwarz und Weiß angeboten. Zusammen mit anderen Sonos-Lautsprechern lässt sie sich in ein Soundsystem zusammenfassen.

Die Arc soll zwei bisherige Soundbar-Modelle von Sonos ersetzen: Playbar und Playbase werden laut Sonos zugunsten der Arc aus dem Sortiment verschwinden – einen Zeitplan nennt das Unternehmen aber nicht. Die Sonos Beam wird als günstigere und kleinere Variante zur Arc weiter erhältlich bleiben.

Play 5 und Sub überarbeitet

Sonos hat außerdem zwei Neuauflagen bereits bekannter Produkte angekündigt. Die dritte Generation des Play 5 wird nun einfach "Sonos Five" genannt. Klanglich soll es keine Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Modell geben, die Neuauflage hat aber ein moderneres Chipset und soll eine stabilere WLAN-Verbindung herstellen. Der Sonos Five kommt am 10. Juni in den Handel, der Preis bleibt mit 580 Euro gleich.

Auch bei der aufgefrischten Fassung des Sonos Sub – mittlerweile Generation 3 – gibt es abgesehen vom besseren Chipset keine größeren Änderungen. Der Preis bleibt bei 800 Euro, als Release-Termin visiert Sonos ebenfalls den 10. Juni an. Vor dem Start der drei neuen Produkte will Sonos sein Betriebssystem auf den neuesten Stand bringen. Ab dem 8. Juni wird die zugehörige neue Sonos-App in Deutschland auf Android und iOS verteilt.

(dahe)