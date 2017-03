Kein Aprilscherz: Zum 13. Geburtstag des Arduino zeigen zahlreiche Hackerspaces und Institutionen, was mit der Platine gemacht werden kann.

Für viele Bastler ist der Arduino eine zuverlässige, einfache Plattform, um Elektronikprojekte zu realisieren. Seit 2014 ist der Arduino Day ein weltweites Event, bei dem FabLabs, Makerspaces und Firmen Interessierten zeigen können, was sich mit der Computing-Plattform so machen lässt.

Weltweit werden 474 Veranstaltungen in insgesamt 78 Ländern angeboten, die sich sowohl an blutige Anfänger als auch an fortgeschrittene Bastler richten.

Termine 2017

Folgende Einrichtungen in Deutschland und Österreich nehmen in diesem Jahr am Arduino Day teil: