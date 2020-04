Arktis-Expedition "Mosaic": Forschungsschiff "Polarstern" unterbricht für drei Wochen seine Drift

Zum Personalwechsel muss das Forschungsschiff an den Rand des Nordpolarmeers fahren. Danach dockt es wieder zum Drift durch die Arktis an seiner Eisscholle an.

(Bild: Alfred-Wegener-Institut / Stefan Hendricks)