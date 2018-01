Asrock X399M Taichi (Bild: Asrock)

Im Unterschied zu den bisher erhältlichen Threadripper-Mainboards ist das neue Asrock-Board äußerst kompakt und erlaubt damit den Aufbau platzsparender Threadripper-Systeme.

Die taiwanische Firma Asrock hat das erste Micro-ATX-Mainboard für AMD-Threadripper-Prozessoren vorgestellt. Dank seiner gedrungenen Abmessungen passt es auch in besonders kompakte PC-Systeme. Es läuft unter der Bezeichnung Asrock X399M Taichi. Asrock will das Mainboard auf der Branchenmesse CES zeigen, die vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas stattfindet. Wann das Board erhältlich sein wird und zu welchem Preis, ist bis dato noch unklar.

Bisher gibt es Threadripper-Mainboards lediglich im normalgroßen ATX- oder übergroßen E-ATX Formfaktor – die Auswahl ist auf dem deutschen Markt mit insgesamt neun Mainboards allerdings beschränkt. Im Unterschied zu diesen normalgroßen Boards bietet das X399M Taichi lediglich vier statt acht DIMM-Arbeitsspeichersteckplätze, folglich lassen sich also höchstens 64 statt 128 GByte Arbeitsspeicher verwenden.

Der Threadripper-Prozessor ist vergleichsweise groß und erfordert auch einen entsprechend großen Sockel.

Dazu bietet das Mainboard drei voll beschaltete PCIe-3.0-x16-Steckplätze, etwa für leistungsfähige Grafikkarten, sowie drei M.2-Steckplätze für SSDs mit einer theoretischen Geschwindigkeit von bis zu 32 GBit/s. Außerdem dabei sind zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, ein integrierter WLAN-AC-Chip sowie acht SATA-Anschlüsse für SSDs, herkömmliche Festplatten und optische Laufwerke.

Threadripper-Mainboards vergleichsweise teuer

Die verfügbaren Threadripper-Mainboards sind allesamt vergleichsweise teuer: die Preise reichen laut Heise Preisvergleich von 290 Euro bis 520 Euro. Die High-End-Prozessoren der Threadripper-Serie erfordern allerdings auch ein komplexes Board-Design. Threadripper-Prozessoren gibt es mit acht, zwölf und sechszehn Kernen, dank SMT verarbeiten sie jeweils doppelt so viele Threads. Der AMD Ryzen Threadripper 1900X ist zum Preis von 500 Euro die günstigste Variante: er hat acht Kerne, die mit einem Basistakt von 3,8 GHz laufen. Der AMD Ryzen Threadripper 1920X hat 12 Kerne, läuft mit 3,5 GHz und ist ab 690 Euro erhältlich. Das Flaggschiff AMD Ryzen Threadripper 1950X bietet 16 Kerne mit je 3,4 GHz und kostet rund 900 Euro.

Überdies will Asrock auf der CES ein Micro-ATX-Mainboard für Skylake-Prozessoren (X299M Extreme4) zeigen, welches im Vergleich zum X399M Taichi aber weniger SATA-Anschlüsse hat und auf integriertes WLAN verzichtet.

