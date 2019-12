Internationale Raumstation: Astronauten sollen mit Feuer experimentieren

In der vergangenen Woche hat die NASA Material für eine Reihe von neuen Experimenten auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS geschickt. Getestet werden soll der Anbau von Gerste ohne Schwerkraft, ein Würfel-Satellit aus Mexiko und an Mäusen ein Myostatin-Blocker – und außerdem sollen die Astronauten an Bord der Raumstation mehrmals Feuer entzünden. Damit soll untersucht werden, wie sich die Flammen unter Mikrogravitation verhalten und verbreiten, berichtet Technology Review online in „Feuer auf der ISS“.

Die ISS-Astronauten werden nicht die ersten sein, die ein Raumschiff absichtlich ein Feuer entzünden. Schon 2008 schickte die NASA das Experiment Combustion Integrated Rack zur ISS, um mit kleinen Bränden zu experimentieren. Von 2016 bis 2017 gab es außerdem die SAFFIRE-Testreihe, bei der dreimal unbemannte Cygnus-Raumschiffe angezündet wurden, nachdem die ihre Versorgungsmissionen zur ISS beendet hatten – sie wären später ohnehin in der Erdatmosphäre verglüht. Bei diesen Experimenten zeigte sich, dass es unter Mikrogravitation stetige Flammen geben kann, die sich allgemein langsamer ausbreiten als auf der Erde. Viele Materialien ließen sich in der Mikrogravitation nicht entflammen, nicht einmal in einer sauerstoffreichen Umgebung.

In dem neuen Experiment, genannt Confined Combustion, wird das Feuer innerhalb der ISS entzündet. Bei dem Experiment wird ein Brennstoff entzündet, der sich in einem kleinen Windkanal mit beweglichen Trennwänden befindet. Über sechs Monate werden die Astronauten darin Feuer machen, wobei mit unterschiedlichen Trenner-Konfigurationen die Richtung und die Strömungsgeschwindigkeit manipuliert wird. Das Ziel dabei ist, genauer zu erfahren, wie sich Feuer ohne Schwerkraft verbreitet und was passiert, wenn es auf Hindernisse stößt.

