Astronomie: Erstmals drei Schwarze Löcher auf Kollisionskurs gefunden

Astronomen haben erstmals drei supermassive Schwarze Löcher entdeckt, die auf Kollisionskurs sind. Das System haben die Forscher mit verschiedenen weltraum- und erdgebundenen Observatorien untersucht. Gesucht hatten sie demnach eigentlich nach Paaren aus Schwarzen Löchern und seien dabei über das Trio "in dem erstaunlichen System" gestolpert. Mit dessen Hilfe hoffen sie nun unter anderem eine Antwort auf ein theoretisch beschriebenes Problem zu finden, demzufolge zwei supermassive Schwarze Löcher sich zwar annähern und einander umkreisen können, aber wegen ihrer Orbitalenergie von selbst nie tatsächlich kollidieren würden.

Jagd mit verschiedensten Teleskopen

Die drei nun entdeckten Schwarzen Löcher bilden jeweils das Zentrum von drei Galaxien, die in einer gigantischen Kollision ineinander stürzen. Das System trägt den Namen SDSS J0849+1114 und ist etwa eine Milliarde Lichtjahre von uns entfernt. Mit dem Röntgenteleskop Chandra fanden die Forscher in jedem der drei Galaxienzentren Hinweise auf die Schwarzen Löcher und auch im optischen Spektrum seien die charakteristischen Anzeichen der Himmelskörper gefunden worden. Jedes Teleskop verrate etwas anderes über derartige Schwarze Löcher, die von jede Menge Material umgeben sind, das in sie stürzt. Die Ergebnisse ihrer Analyse erscheint nun im Astrophysical Journal.

Zwei oder sogar drei miteinander agierende Schwarze Löcher sind extrem selten, erklären die Forscher. Sie seien aber eine natürliche Konsequenz von Galaxienzusammenstößen. Kommen bei solch einer Kollision sogar drei zusammen, verhielten die sich noch einmal ganz besonders. Eine derartige Konstellation könnte ein Rätsel lösen, das die aktuellen Theorien aufwerfen, schreiben sie weiter: Das sogenannte "final parsec problem" (etwa "letzter Parsec-Problem") besagt demnach, dass zwei supermassive Schwarze Löcher auf Kollisionskurs sich zwar bis auf wenige Lichtjahre annähern, aber dann nur umeinander rasen und nie kollidieren. Sie brauchen quasi einen Stoß. Ein drittes Schwarzes Loch könnte den liefern, wie Computersimulationen nahegelegt hätten. (mho)