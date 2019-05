Asus Gaming-Displays: tragbar, curved, besonders kontraststark

Für Gamer stellt Asus auf der Computex drei neue Displays vor: Das ROG Strix XG17 richtet sich an mobile Spieler, die die Displayfläche ihres Notebooks erweitern wollen oder eine besonders schnelle Anzeige benötigen. Das 17 Zoll großes IPS-Panel zeigt 1920 × 1080 Pixel bei maximal 240 Hz. Kommt die Grafikkarte da nicht hinterher, kann sie dem Monitor die Bildwiederholrate zwischen 48 und 240 Hz per Adaptive Sync (alias FreeSync) dynamisch vorgeben.

Der XG17 nimmt per USB-C-Buchse oder Mini-HDMI-Port Verbindung zur Bildquelle auf, an der zweiten USB-C-Buchse wird der Monitor vom separaten Netzteil geladen – eine Stromversorgung per USB-PD durchs Notebook ist nicht vorgesehen. Der Akku im Display soll für knapp vier Stunden Spielzeit reichen; nach einer Stunde an der Ladestrippe steht Energie für weitere drei Stunden bereit. Lautsprecher sind im Strix XG17 ebenfalls eingebaut, zu Preis und der Verfügbarkeit konnte Asus noch nichts sagen.

Spielspaß auf 35-Zoll

Nicht ganz so schnell, dafür aber deutlich größer fällt der ROG Swift PG35VQ aus. Der 35-Zöller nutzt 3440 × 1440 Pixel, sein leicht gebogenes IPS-Panel (1800R) schafft 200 Hz und lässt sich die Bildwiederholrate per G-Sync Ultimate vorgeben. Außerdem erfüllt es den HDR-Standard DisplayHDR 1000 für Hochkontrastinhalte. DisplayHDR 1000 schreibt eine Spitzenhelligkeit von 1000 cd/m2 vor, zusätzlich muss das Panel den DCI-P3-Farbraum zu mindestens 99 Prozent abdecken. Signale nimmt der PG35VQ über DisplayPort 1.4 oder HDMI 2.0b an. Der Monitor soll im Juli auf den Markt kommen, ein Preis steht noch nicht fest.

4K und 576 Dimming-Zonen auf 27 Zoll

Als neues Premiumprodukt tritt der ROG Swift PG27UQX an. Er bringt alles mit, was auch seinen Vorgänger PG27UQ auszeichnet, also 4K-Auflösung auf 27 Zoll und ein farbstarkes, HDR1000-zertifiziertes IPS-Panel, das 144 Hz schafft und seinen Bildrefresh per G-Sync Ultimate nach der Grafikkarte ausrichtet. Das Bild kommt über DisplayPort oder HDMI zum Monitor. Das Backlight des vorgestellten Modells hat nun 576 individuell abschalt- und dimmbaren Zonen mit Mini-LEDs; der Vorgänger PG270UQ nutzt statt 384 Zonen. Außerdem ist wieder ein Lüfter an Bord, doch weil dieser temperaturgeregelt ist, soll er weniger auffallen.

Asus will den ROG Swift PG27UQX im August in den Handel bringen, konnte aber noch nichts zum Preis sagen. Er dürfte sich im selben Rahmen wie beim Vorgänger bewegen, der stolze 2400 Euro kostet. (bkr)