Asus ROG Phone II: Größer, schneller und mit 120-Hertz-Display

Asus verbessert sein Gaming-Smartphone an fast allen Stellen. Das Display des ROG Phone II wächst von 6,0 auf 6,59 Zoll an, entsprechend vergrößert Asus die Auflösung von 2160 × 1080 auf 2340 × 1080 Pixel. Die Bildwiederholrate steigt von 90 auf 120 Hertz, während die Abtastrate für Touch-Eingaben bei 240 Hertz liegt. Asus möchte damit den geringsten Input-Lag bei einem Smartphone erreichen: 49 ms. Der Fingerabdrucksensor sitzt im Display und nicht mehr an der Rückseite.

Als Herzstück werkelt im ROG Phone II ein schnellerer und effizienterer Snapdragon 855 in der Plus-Version anstelle eines Snapdragon 845. Bisher gibt es noch kein anderes Gerät mit dem 7-nm-Prozessor. Begleitet wird er von flottem UFS-3.0-Speicher (wahlweise 128 oder 512 GByte) und 12 GByte RAM. Einen Micro-SD-Schacht gibt es nicht.

Bild 1 von 11 Asus ROG Phone II vorgestellt (11 Bilder) Asus legt sein Gaming-Smartphone in der zweiten Generation neu auf.

(Bild: Asus)

Höherauflösende Kameras

Auf der Rückseite des ROG Phone II sitzen erneut zwei Kameras. Die erste nutzt einen Sony-Sensor des Typs IMX586 mit einer Auflösung von 48 Megapixeln. Die Brennweite liegt bei 26 mm, die Blende bei f/1.8. Der zweite Sensor arbeitet mit 13 MP und ermöglicht Weitwinkelaufnahmen mit einer Brennweite von 11 mm. Auf der Vorderseite verdreifacht Asus die Auflösung auf 24 MP gegenüber dem Vorgänger.

Das größere Gehäuse mit Ausmaßen von 171,0 × 77,6 × 9,8 mm ermöglicht den Einsatz eines 6000 statt 4000 mAh starken Akkus. Dieser lässt sich sowohl über Qualcomms Quick Charge 4.0 als auch über USB Power Delivery 3.0 schnellladen. Als Konsequenz des größeren Akkus und Displays steigt das Gewicht um 20 Prozent auf 240 Gramm.

Schnelleres USB

Der seitliche USB-C-Anschluss ist mit USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps, früher USB 3.1) statt 3.2 Gen 1 (5 Gbps, früher USB 3.0) angebunden. Im Alternate Mode unterstützt er DisplayPort 1.4. Asus sieht die Buchse für den Anschluss seiner Peripherie vor, die teilweise neu aufgelegt wird.

Der Lüfteradapter zur zusätzlichen Kühlung soll deutlich leiser arbeiten als noch beim ersten ROG Phone. Das TwinView Dock II hält einen kompletten zweiten Bildschirm bereit, der beim Spielen zusätzliche Informationen anzeigen kann. An der Unterseite sitzen ein Typ-C-Anschluss mit USB-2.0-Anbindung und eine 3,5-mm-Klinke für Headsets.

Informationen zur Preisgestaltung des ROG Phone II möchte Asus in den kommenden Wochen nachreichen. Das Vorgänger-Smartphone mit 128 GByte Speicher erschien im November 2018 für 900 Euro.

Modell ROG Phone ROG Phone II Prozessor Snapdragon 845 Snapdragon 855 Plus Arbeitsspeicher 8 GByte LPDDR4X 12 GByte LPDDR4X Massenspeicher 128 GByte UFS 2.1 128, 512 GByte UFS 3.0 Display 6,0 Zoll 6,59 Zoll 2160 × 1080 Pixel 2340 × 1080 Pixel 90 Hertz 120 Hertz Hauptkameras 12 MP, f/1,8, 24 mm 48 MP, f/1,8, 26 mm 8 MP, 12 mm 13 MP, 11 mm Frontkamera 8 MP, f/2,0, 24 mm 24 MP, ? Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 Typ C (Seite) USB 3.2 Gen 2 Typ C (Seite) USB 2.0 Typ C (unten) USB 2.0 Typ C (unten) 3,5-mm-Audioklinke 3,5-mm-Audioklinke Ausmaße 158,8 × 76,2 × 8,7 mm 171,0 × 77,6 × 9,8 mm Gewicht 200 g 240 g Akku 4000 mAh 6000 mAh

(mma)