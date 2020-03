Asus TUF Gaming VG259QM: Spieler-Monitor mit 280 Hertz und IPS

Asus packt die technischen Daten des 27 Zoll großen TUF Gaming VG279QM in ein kleineres 24,5-Zoll-Gewand. Das Panel des TUF Gaming VG259QM stammt erneut vom taiwanesischen Hersteller AU Optronics, nutzt dessen IPS-Technik AHVA und stellt 1920 × 1080 Pixel (Full-HD) dar. Durch die niedrigere Diagonale steigt die Pixeldichte gegenüber dem VG279QM von knapp 82 auf immerhin 90 ppi. Die Reaktionszeit beziffert Asus erneut auf niedrige 1 ms (GtG).

Die Bildwiederholrate übertaktet der Hersteller von 240 auf 280 Hertz. AMDs Radeon- und Nvidias GeForce-Grafikkarten können am TUF Gaming VG259QM dynamische Bildwiederholraten mittels Adaptive-Sync über DisplayPort 1.2 ausgeben (48-280 Hertz). Für G-Sync Compatible ist der Monitor zertifiziert; bei AMD heißt das FreeSync.

Adaptive-Sync und Low Motion Blur gleichzeitig

Asus ist bis dato der einzige Hersteller, der Adaptive-Sync mit einer Low-Motion-Blur-Technik kombiniert: Das Abschalten der Hintergrundbeleuchtung zwischen jedem Frame passt sich der Bildwiederholrate dynamisch an und verringert damit die Bewegungsunschärfe. In der Spitze leuchten die LEDs mit 400 cd/m², was für den VESA-Standard DisplayHDR 400 reicht. Der Kontrast liegt IPS-typisch bei 1000:1. Das Panel wird über 6 Bit angesteuert und kann 16,8 Millionen Farben mittels Frame Rate Control (FRC) darstellen.

Außer einem einzelnen DisplayPort 1.2 bietet der TUF Gaming VG259QM zweimal HDMI 2.0, laut Datenblatt allerdings ohne Adaptive-Sync. Der Standfuß lässt sich um 13 cm in der Höhe verstellen, zudem ist das Display neig- sowie drehbar und unterstützt Pivot.

Bisher verkaufen Amazon und Proshop den TUF Gaming VG259QM für knapp 380 Euro. Die Auslieferung soll in den kommenden Tagen beginnen. Der große Bruder mit 27 Zoll kostet derzeit 410 Euro.

