Asus erweitert die ZenBook-Familie um ein 14-Zoll-Modell. Das Business-Notebook AsusPro B9440 hat ein ungewöhnliches Design.

Bei seinen High-End-Ultrabooks der ZenBook-3-Familie weicht Asus vom sonst allgegenwärtigen 13,3-Zoll-Format ab. Das seit der IFA erhältliche ZenBook 3 UX390UA hat einen 12,5-Zoll-Bildschirm; nun folgt der größere Bruder ZenBook 3 Deluxe UX490UA mit einem 14-Zoll-Display. Der Neuling wiegt gerade einmal 1,1 Kilogramm und ist 13 Millimeter dünn.

Im UX490UA stecken Doppelkernprozessoren der siebten Core-i-Generation, bis zu 16 GByte Arbeitsspeicher und PCIe-SSDs mit bis zu 1 TByte Kapazität. Zwei der drei Typ-C-Buchsen sprechen Thunderbolt 3; das Netzteil kann an alle drei angesteckt werden. Asus will hierzulande mindestens 1600 Euro aufrufen, wenn das UX490UA Anfang April in die Läden kommt.

AsusPro B9440



Asus AsusPro B9440

Bild: Asus Mit dem Business-Notebook AsusPro B9440 hatte Asus einen weiteren leichten 14-Zöller im CES-Gepäck: Es wiegt gerade einmal ein Kilo. Ungewöhnlich ist das Design: Die Typ-C-Anschlüsse befinden sich hier an den Seiten des Deckels. Zudem hebt der Deckel beim Ausklappen den Rumpf am hinteren Ende rund einen Zentimeter in die Höhe. Ob es das B9440 nach Deutschland schaffen wird, war vor Ort nicht in Erfahrung zu bringen. (mue)