Asus zeigt ein Smartphone mit zwei Kameras unterschiedlicher Brennweite, 25 mm und 59 mm. Es hat bis zu 128 GByte Speicher, einen 5000-mA-Akku und ein 5,5-Zoll-Display. Prozessor, WLAN und Display-Auflösung bleiben allerdings etwas zurück.

Asus hat das Zenfone 3 Zoom gezeigt, ein 5,5-Zoll-Smartphone mit zwei Kameras unterschiedlicher Brennweite. Das Normalobjektiv hat die bei Smartphones üblichen 25 mm (umgerechnet) Brennweite und als Sensor den vergleichsweise großen Sony IMX362 (1/2,55 Zoll) mit 12 Megapixeln und optischem Stabilisator. Die Tele-Kamera hat umgerechnet 59 mm und ebenfalls 12 Megapixel, zum Sensor verrät Sony aber keine weiteren Details. Zum Fokussieren kommen ein Laser-AF und der übliche elektronische Phasen-AF zum Einsatz. ein Die Kamera-App errechnet auch Zwischenstufen aus den beiden Brennweiten, sodass Asus nicht ganz korrekt von einem optischen 2,3-fach-Zoom spricht. Zudem fügt die App auf Wunsch einen Unschärfeeffekt (Bokeh) hinzu.



Zwei Hauptkameras, farbadaptiver Blitz und Fingerabdrucksensor liegen auf der Rückseite.

Bild: Asus Das 5,5-Zoll-Display ist ein AMOLED mit hoher Helligkeit (Asus verspricht 500 cd/qm), aber nur 1920 × 1080 Punkten – für VR-Anwendungen und feine Augen nicht so scharf wie 2560 × 1440 Pixel. Auch der Prozessor passt eher zur Mittelklasse: Qualcomms Snapdragon 625 mit acht Kernen und 2 GHz Takt. Asus baut je nach Variante 3 oder 4 GByte Arbeitsspeicher sowie 32, 64 oder 128 GByte Hauptspeicher ein; zusätzlich ist ein MicroSD-Slot vorhanden.

Starker Akku, LTE Cat 7

Der Akku fasst 5000 mAh und dürfte für lange Laufzeiten sorgen. Das LTE-Modem unterstützt die Zweifach-Trägerbündelung (Cat 6/7 mit 300 MBit/s im Downlink), die Angabe der LTE-Bänder fehlt im Datenblatt noch, es dürfte aber mindestens die drei derzeit hierzulande genutzten kennen. Zwei SIM-Slots sind vorgesehen, doch ob die Dual-SIM-Variante nach Deutschland kommt, bleibt abzuwarten. Das WLAN-Modul geht nur bis 802.11n, 11ac fehlt laut Datenblatt.

Geladen wird per USB-C-Buchse, für Kopfhörer ist ein Audioanschluss vorhanden. Die Frontkamera nimmt Selfies mit 13 MP auf. Installiert ist noch Android 6, zu einem Update aufs aktuelle Android 7 sagte Asus nichts. Das Zenfone 3 Zoom wiegt 170 Gramm und soll ab Februar in Gold, Silbern und Schwarz erhältlich sein. Wann, in welchen Konfigurationen und zu welchem Preis es nach Deutschland kommt, sagt Asus nicht.

