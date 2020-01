Asus bringt PCIe-4.0-Steckkarte für vier M.2-SSDs

Unter den Namen Hyper M.2 X16 Gen 4 verkauft Asus eine PCIe-4.0-taugliche Adapterkarte, die bis zu vier M.2-NVMe-SSDs aufnimmt und jede davon mit vollen vier PCIe-Lanes am Hostsystem anbindet. Der Adapter unterstützt SSDs in den Bauformen M.2-2242/-2260/-2280/-22110 und signalisiert über LEDs, welche gerade in Betrieb sind.

Über einen Schieber an der Slotblende lässt sich der Lüfter abschalten. (Bild: c't / Florian Müssig)

Unter einem Metalldeckel sorgt ein Lüfter für einen stetigen Luftstrom und damit aktive Kühlung. Wer das nicht will, kann den Lüfter über einen Schalter am Slotblech ausschalten.

Asus will den Hyper M.2 X16 Gen 4 noch in diesem Monat in den USA in den Handel bringen. Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit in Deutschland waren auf der CES nicht in Erfahrung zu bringen. (mue)